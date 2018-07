Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 8 juillet 2018

L’accident mortel survenu hier matin au niveau de Fleurimont marque l’actualité de ce dimanche. "Tragédie après la fête", à la Une du Quotidien qui affiche également le visage des trois jeunes victimes. Les quatre amis, deux couples, avaient passé la soirée à fêter le Bac de l’un d’entre-eux. La voiture a fait une sortie de route. "Carnage au fond du ravin", à la Une du JIR. Le pronostic vital du dernier occupant est engagé.

Faits divers



Un pompier a, hier matin, été contrôlé avec 3 g d’alcool par litre de sang, indique le JIR. L’homme a perdu le contrôle de son véhicule qui a terminé sa course sur le toit dans un champ de canne.



La Cafri-Plainoise qui a porté un coup de couteau à son compagnon dans la nuit de jeudi à vendredi devrait être jugée lundi, indique le Quotidien. La femme de 58 ans semble souffrir de troubles psychiques.

Politique



Patrick Malet s’insurge contre "la volonté manifeste de la Chambre régionale des comptes de sanctionner la commune de St-Louis, sa population et les élus". Le budget primitif 2018 est remis en question. La majorité municipale ne démissionnera pas, prévient l’édile.



Thierry Robert a réagi hier sur Freedom à la décision du Conseil constitutionnel. Il "assure qu’il n’arrêtera pas la politique et s’est livré à ce qu’il aime le plus: se poser en victime du système", écrit le JIR. Le Quotidien a recueilli l’avis de St-Leusiens sur la perte de son mandat et son inéligibilité, " la rue partagée". NP Lu 1344 fois





