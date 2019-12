Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 8 décembre

Le Quotidien dédie sa Une à la cinquantaine de secouristes partie de La Réunion ce samedi matin pour soutenir Mayotte, menacée par le cyclone Belna. L'Île aux parfums, placée en alerte orange, a donc reçu du renfort de La Réunion: aussi bien des pompiers, des personnels du SAMU ou encore de Météo France et de l'ARS.



Le JIR, quant à lui, fait la part belle à notre cher fruit peï: le letchi. Le journal est parti direction la Nouvelle-Calédonie, où la commune de Houaïlou célèbre la Fête du letchi. C'est un colon réunionnais originaire de Sainte-Rose qui a importé le fruit sur le Caillou, avec trois graines dans les poches, en 1868.

Politique



Nassimah Dindar s'est officiellement présentée ce samedi pour les municipales de 2020, pour la commune de Saint-Denis. Alors qu'elle espérait au moins le soutien de Cyril Melchior ou de Michel Fontaine lors de son premier meeting, la sénatrice n'avait aucun soutien de poids de son côté.



Société



Bien que les dons soient satisfaisants, environ 200 000 euros récoltés, les bénéfices du Téléthon 2019 ne sont pas à hauteur des espérances. En effet, l'an passé, l'événement avait dû subir l'action des gilets jaunes. Il semblerait que ce soit la mobilisation contre la réforme des retraites qui ait amputé les résultats. Or les années précédentes les dons étaient plus importants...

Social



A Mafate, les enfants de Roches Plate et des ilets alentours ont pu profiter d'une piscine de 8 mètres de long installée par le Fan Club du PSG pendant deux semaines. L'installation et l'organisation n'ont pas été choses faciles, mais Alain Joineau, président du Fan Club du PSG de la Réunion, n'a pas lâché et espère pouvoir rééditer l'opération.



Société



Le salon "fait-main" se tenait ce weekend à la Nordev, à Saint-Denis, pour sa 90e édition. Même les habitués ont été agréablement surpris par la diversité proposée cette année. De nombreux visiteurs profitent de l'entrée gratuite pour aller dénicher quelques cadeaux de Noël artisanaux.







