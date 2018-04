Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 8 avril 2018

La presse locale fait la part belle en ce dimanche à la 11e édition de la marche de lutte contre le cancer "Relais pour la vie". Elle a pris le départ à Bras-Panon pour une marche/course sportive de 24 heures. Les associations s'entremêlent avec toutes un même but: soutenir la lutte contre la maladie dans une ambiance ludique.



Le Quotidien parle de "100 000 euros pour le cancer". Cette somme sera débloquée par la Région. Didier Robert a rendu un hommage aux deux vice-présidentes décédées récemment, Valérie Bénard et Danielle Le Normand.



Le JIR appuie sur cette mobilisation commune et le combat de toutes ces personnes touchées par la maladie. Elles étaient vêtues de t-shirt sur lequel était inscrit "survivant". On pouvait lire sur de grandes banderolles "Tienbo ensemb, larg’ pas!". Les milliers de personnes n'ont pas eu peur de braver la pluie pour soutenir un sujet qui leur tient à coeur.

Société



Le Quotidien revient sur le basculement souterrain des eaux d'Est en Ouest. Mais alors que le silence règne sur le "chantier du siècle" du Département, "la Saphir a ouvert les vannes. Le percement de la galerie de Salazie a débuté en 2011, mais après quelques retards, une entreprise qui a fait faillite, et un Département qui s'interrogeait également sur la rentabilité des installations, les interrogations vont bon train: l'eau coule-t-elle entre Salazie et Mafate? Pour la mairie de Salazie et le directeur de la fédération des associations de pêche pensaient que l'eau n'était pas encore prélevée dans les rivières salaziennes. Ce vendredi, sur la rivière du Mât, les vannes ont été ouvertes en guise de démonstration. "Sur les 13m3/seconde, 1m3/seconde a été déversé dans la galerie". Mais les tous derniers équipements doivent encore arriver dans les semaines à venir. Ce basculement permet d'irriguer les terres de l'Ouest et de réguler les différents cours d'eau qu'il traverse. Cependant la fédération des associations de pêche n'a pas dit son dernier mot et compte bien garder un oeil dessus...



Société



L'inauguration de la fête de l'an Tamoul 5 119 aura lieu à partir de mercredi. Cette année "la thématique retenue est la femme, lumière du monde", souligne le Quotidien. Elle débutera par une danse sur le parvis de la mairie de Sainte-Suzanne, pour se poursuivre jusqu'au weekend avec le célèbre défilé de chars et un concert de Kenaelle. Alors que le mythique jeté de couleurs n'a pas pu avoir lieu l'an passé à cause des élections, le nouvel an sera véritablement célébré dimanche par l'incontournable 'holi holi' sur la place du marché. Cette journée se clôturera par un feu d'artifices.

Culture



Le JIR révèle que le Komidi a mis en vente ses premières places. Ce festival est le premier d'une série très appréciée à La Réunion, comme le Leu Tempo Festival, Sakifo ou encore les Electropicales. Le Komidi, né à Saint-Joseph, offre du théâtre de très haute renommée nationale pour un coût entre 1 et 3 euros maximum. Alors si vous souhaitez assister à cette 11e édition, il faudra certainement ne pas tarder à acheter vos places...



Vous connaissez très certainement cette célèbre phrase "Ici Londres... Les Français parlent aux Français". Cette voix très connue de la résistance contre l'occupant nazi qui n'est autre que celle de Franck Bauer, qui est décédé à l'âge de 99 ans. "Il était l'ultime survivant de la petite équipe de speakers français qui prononçaient rituellement ces mots sur Radio Londres". Après avoir prononcé cette phrase plus de 578 fois, le troyen est décédé, à l'hôpital du Cateau Cambrésis, dans le Nord, comme l'a annoncé son fils, l'artiste Axel Bauer. A lire dans le JIR. Charline Bakowski Lu 840 fois





