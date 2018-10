Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 7 octobre 2018

"Une marche pour dire stop". Ce samedi avait lieu la première journée sans alcool et pour marquer cette journée, une marche blanche a été organisée en hommage à toutes les personnes ayant subi les ravages de l'alcool. L'association Les maillons de l’espoir et la Fédération régionale d’addictologie de la Réunion (FRAR) peuvent être satisfaites de cette première édition, qui a rassemblé plus de 300 personnes.



Un bateau de huit Sri-lankais a été raccompagné par les gendarmes de la brigade maritime ce samedi. Ces migrants auraient payé plus de 4000 euros pour rejoindre la côte réunionnaise. Ils se sont malgré tout dits heureux d'avoir pu arriver à destination, après 22 jours de voyage en mer. Ils ont tous été vus par un médecin pendant la journée, avant d'être placés en détention dès le début de soirée.

Société



L'armée de l'air a organisé ce samedi une journée portes ouvertes du Détachement Air 181. Les nombreux visiteurs étaient ravis et ont notamment pu s'essayer au baptême de l'air, à des simulations de vol ou encore au pilotage de drones, sans compter la douzaine d'hélicoptères et d'avions exposés sur le tarmac de l'aéroport, qu'ils ont pu contempler.



La mairie de Saint-Paul a l'intention de mettre en place une voie réservée aux cyclistes et aux piétons, qui passerait entre la route du littoral et la plage. Cependant cette voie traverserait également une vingtaine de résidences en bord de mer à La-Saline-les-Bains. Les propriétaires, qui sont contre cette voie, ont décidé de déposer un recours.

Société



"Une éruption à suspense", déclare le JIR. En effet, alors que le volcan est entré en éruption le 15 septembre dernier, son activité bien que moins intense est toujours bel et bien présente. "L’observatoire volcanologique n’écarte aucune hypothèse sur l’évolution de l’éruption en cours : arrêt pur et simple de l’activité, réintensifcation sur le même site, voire ouverture de nouvelles fissures".



Fait-divers



Nous l'apprenions hier matin, une femme de 58 ans a perdu la vie écrasée par sa propre voiture, à la cité des Jamalacs à Sainte-Clotilde. "Alors qu'elle effectue une manœuvre, il semble qu'elle accroche un autre véhicule en stationnement. Affolée, la conductrice descend du SUV pour voir ce qu'il se passe", explique le JIR. Renversée, elle se retrouve coincée sous le véhicule. Les secours ont pu la sortir de là mais n'ont pas réussi à la sauver. Nul sait ce qu'il s'est réellement passé, a-t-elle fait une mauvaise manipulation de la boîte de vitesse automatique, du frein, ou y avait-t-il un problème technique sur le 4x4? "Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances exactes de l'accident." Charline Bakowski Lu 640 fois





