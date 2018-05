Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 6 mai 2018

Le Salon de la Maison à l'honneur dans votre presse locale ce dimanche matin.



Le Quotidien dédie sa Une à cet événement réunionnais à ne pas manquer. Le Quotidien a bravé la foule ce weekend, pour notamment tester la future cabine téléphérique de la Cinor. Elle devrait relier le quartier du Chaudron à Bois-de-Nèfles, d'ici le mois de décembre 2019. En attendant les visiteurs peuvent se rendre compte de cette nouvelle expérience avec un casque de réalité virtuelle à 360 degrés. Certains y trouvent des avantages, mais ce projet reste majoritairement controversé par les Réunionnais et notamment les Dyonisiens habitant et travaillant dans le quartier.



Le JIR met le doigt sur "ces innovations qui vous changent la vie". Le canard revient également sur cette cabine téléphérique mais a aussi été attiré par une lampe aux allures d'abat-jour, un tapis de bain magique, une lit rond très douillet, un mystérieux fauteuil à tiges, un appareil de massage portatif, un récupérateur d'eau de pluie, un omnicuiseur, un brasera plancha ou encore une télé "wallpaper". Il est encore possible de découvrir tous ces objets insolites, et bien d'autres encore, jusqu'au 8 mai prochain. Profitez des jours fériés approchant!



Société



Le Quotidien annonce aux Réunionnais la bonne nouvelle: "la voie est libre pour Cilaos!". En effet, après bien des péripéties, la route de Cilaos reprend enfin du service. Poids lourds comme poids légers, jour comme nuit, plus de passerelle ni de convoi: il n'y a plus aucune contrainte pour rejoindre le cirque. Et ce grâce à la nouvelle voie qui a été inaugurée hier midi, permettant de traverser l'Îlet Furcy. La construction de cette route a été envisagée quelques jours après le passage de Berguitta. Un soulagement pour les automobilistes, qui ont été nombreux à klaxonner pour exprimer leur satisfaction.



Air Austral et Air France sont dans l'obligation de faire appel à des compagnies étrangères pour assurer les vols. Air France s'est alliée à la compagnie espagnole Wamos et Air Austral à la compagnie portugaise Hifly. Si les compagnies ont choisi cette solution c'est pour continuer de desservir ses lignes habituelles pour leurs passagers malgré le mouvement de grève. Cependant les qualités de service à bord laisseraient plus qu'à désirer et les passagers "grognent contre ces vols affrétés". Ces désagréments n'auraient, pour le moment, eu aucun impact sur les réservations.

Fait-divers



L'assassin de la jeune femme Vanina à Sainte-Marie a été placé en isolement à Domenjod. Cependant, ce placement "continue de faire débat sur la nécessité de créer une structure adéquate sur l'île pour accueillir ce profil de criminel". Malgré les dire, "l'EPSMR n'a pas officiellement refusé d'accueillir le mis en examen". Mais l'hôpital précise qu'il serait bien de trouver une "solution à long terme pour la gestion de détenu au profil psychiatrique dangereux". Enfermé dans sa cellule individuelle, "les surveillants croisent les doigts pour éviter une crise, synonyme de transfert d'urgence en chambre carcérale au CHU de Bellepierre".



Société



La Foire de Bras-Panon a débuté ce samedi sa 41e édition. Pour de nombreux participants, c'est l'occasion de rebondir après le passage récent et ravageur de Fakir. En effet, certains agriculteurs ont été gravement touchés. "Environ 50% des vanilles de Sainte-Rose sont perdues", précise le JIR. A la Foire de Bras-Panon, vous y découvrirez de nombreux produits peï, mais vous pourrez également profiter d'animations, voir des animaux ou assister à des concerts.





