Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 6 janvier 2019

À la Une des journaux ce dimanche, les gilets jaunes et les travaux préparatoires du Conseil consultatif citoyen. Ils se sont tenus à Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-Paul et Saint-Pierre. Deux barrages ont été érigés à Saint-André et à Gillot. Sur ce dernier, trois personnes ont été interpellées.



À Paris, reprise de la mobilisation avec des heurts hier. 50.000 personnes ont manifesté dans toute la France.



Faits Divers



Une randonneuse de 24 ans a perdu la vie hier à Mafate. La jeune femme suivait le sentier aménagé le long du captage de la source Augustave quand elle a chuté, au niveau d’un passage particulièrement délicat. Une chute de 80 mètres qui lui a été fatale.



Evenor Hoareau, 68 ans, qui avait disparu le 30 décembre, a été retrouvé mort à la Plaine des Grègues, pendu à un arbre. Si la piste du suicide est privilégiée, l’enquête est toujours en cours pour écarter toute possibilité criminelle.



Le Quotidien annonce que les parents de Yoan Spanu, retrouvé mort dans la maison d’arrêt de Saint-Pierre en novembre dernier, se sont exprimés. Ils ne croient toujours pas au suicide et maintiennent que leur fils a été assassiné. Ses proches devraient bientôt se rendre sur l’île.



Société



Miss Réunion 2018, Morgane Soucramanien, a participé à l’opération "Galette des rois" hier à la Case à pains de Saint-André, au profit des associations Sourire de l’enfant et Éclats de l’île. Toutes deux oeuvrent dans les hôpitaux.



Économie



La présidente de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats agricoles), Christiane Lambert, est en visite à La Réunion. Elle rejoint Samuel Vandaele, secrétaire général des Jeunes agriculteurs, sur le terrain, en cette période de campagne électorale pour la présidence de la chambre d'agriculture. Ils soutiennent la liste commune FSDEA/JA.





