REVUE DE PRESSE Dimanche 6 décembre 2020

Le Quotidien consacre sa première page au danger des UV à La Réunion: "Soleil noir". Le JIR titre sur le piment, auquel il consacre un dossier: "Le piment à toutes les sauces". Par B.A - Publié le Dimanche 6 Décembre 2020 à 06:46 | Lu 227 fois

Faits divers



Une vache limousine, gestante, a été tuée et dépecée par un ou des voleurs de viande, au Guillaume. L'éleveur a fait la terrible découverte vendredi matin, de la vache ne restaient que les os et la peau, ainsi que le petit veau, rapporte le JIR.



Une femme a été agressée chez elle à Saint-Pierre, dans la nuit de vendredi à samedi. Plusieurs individus se seraient introduits chez elle, qui dénonce des faits de viols. La police recherche le ou les suspects, indique le Quotidien.



Un parapentiste s'est retrouvé accroché à un rempart du cirque de Mafate, au-dessus de l'Ilet des Orangers, après une tentative d'atterrissage d'urgence. Indemne, il a été évacué en hélicoptère par les gendarmes de haute montagne.





Société



Le navigateur Kevin Escoffier, qui, après son naufrage au large du cap de Bonne Espérance est à bord du voilier de Jean Le Cam, sera probablement récupéré par la frégate Nivôse, qui le rapatriera à La Réunion. Selon Le Quotidien, l'opération de sauvetage pourrait avoir lieu demain 7 décembre, dans des conditions de mer difficiles.



Le bar "Le passage du chat blanc", situé au carré cathédrale à Saint-Denis, fait l'objet d'une fermeture administrative depuis hier soir, pour dix jours. En effet, plusieurs rappels à l'ordre lui avaient été faits, quant au respect des gestes barrière, rappelle la presse écrite.

Politique



Lors d'une conférence sur les Enfants de la Creuse, le préfet de La Réunion a annoncé la création d'un comité de suivi psychologique, la pose d'une plaque mémorielle à l'aéroport d'Orly, et la sortie d'un ouvrage pédagogique, rapporte la presse écrite.



Lors du conseil communautaire de la Cirest, hier, l'office du tourisme de l'Est a fait l'objet d'un recadrage, son budget de 1,6 million d'euros étant jugé disproportionné, et sa stratégie dépassée, indique la presse écrite.





