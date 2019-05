Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 5 mai

Le Quotidien tape du poing sur la table et souhaite faire réagir Réunionnais et touristes. Une étude a été réalisée pour la première fois pour connaître le taux de plastique ingéré par les oiseaux marins de l'Océan Indien. Résultats: parmi les neuf espèces analysées, les pétrels et les puffins sont les plus porteuses de pollution, et ce, malgré elles. "50% des oiseaux contaminés, (...) les juvéniles sont davantage concernés", souligne le journal.



"L'épopée du ti-train", le JIR fait la part belle à "l'histoire qui a traversé notre île pendant un peu moins de 100 ans". Un chemin de fer avait été construit au départ du Port de la Pointe-des-Galets afin de traverser tous les grands chantiers le long du littoral de l'île. "Les travaux programmés représentent une entreprise gigantesque. L’une des plus grandes qui s’accomplissent dans le monde entier", souligne le journal.

Société



Le salon de la maison ferme ses portes ce dimanche soir. Pour cette dernière journée, le Quotidien nous fait découvrir Home biogaz. Il s'agit d'un gros objet gonflable qui permet de transformer les déchets ménagers en gaz pour la cuisine. Il remplace ainsi la traditionnelle bouteille de gaz, et permet d'éviter toutes les contraintes que cela engendre.



Economie



Alors que la commune se sentait quelque peu mise de côté depuis la création de la route des Tamarins, DIdier Robert a annoncé ce samedi que Trois Bassins aura désormais son échangeur. En effet "quand une ville n'a pas de sortie de quatre voies, elle est invisible", soulignent les élus dans les colonnes du Quotidien.

Culture



Les pratiquants musulmans se préparent à entamer le premier jour de jeûne du Ramadan. "Si le croissant de Lune est visible ce soir, les Musulmans de La Réunion comme ceux du monde entier débuteront le Ramadan avant le lever du soleil lundi", explique le JIR.



Société



Le célèbre Pas de Bellecombe a officiellement changé de nom, après un vote du conseil municipal, pour s'appeler désormais Pas de Bellecombe-Jacob. "Jacob" rend "hommage à l'esclave qui le premier serait descendu dans l'enclos du volcan", précise le JIR.





