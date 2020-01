Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 5 janvier

"Historique", "La Réunion est fière de vous", peut-on lire en Une de notre presse locale ce dimanche matin. En effet, La Réunion peut être fière de ce record historique qu'a réalisé la JS Saint-Pierroise ce samedi. Les joueurs peï ont gagné contre Niort 2-1 et se qualifient ainsi pour les 16e de finale de la Coupe de France. C'est la première fois qu'une équipe réunionnaise atteint un tel niveau.

Société



Bien que Noël soit terminé, les Réunionnais catholiques continuent de fréquenter les crèches de l'île. Ils sont nombreux à perpétuer la tradition du pèlerinage des neuf crèches, à visiter en une ou plusieurs journées, dans les jours suivant Noël. Certaines paroisses organisent même des trajets en bus pour les pèlerins. Cette tradition se poursuit encore ce mois de janvier.



Fait-divers



Un pêcheur de crabes a perdu la vie hier matin très tôt après avoir chuté du Piton à Grande Anse. Il s'agit de Patrick Fontaine, un Tamponnais d'une quarantaine d'années. Il aurait perdu l'équilibre sur des rochers glissants. Son corps a été retrouvé quelques heures après sa disparition.

Social



Alors que la procédure à l'encontre de la Cise Réunion a débuté il y a 3 ans, le distributeur d'eau sur la commune de Saint-André a été reconnue coupable ce samedi de ne pas avoir fourni une eau potable de qualité dans un logement. La Cise Réunion a alors été "condamnée à rembourser cinq ans d’eau en bouteilles à une famille et à fournir quotidiennement de l’eau potable au domicile du couple".



Société



Qui dit vacances et chaleur, dit milieux aquatiques. Bien que le soleil ne soit pas présent ces derniers jours, les Réunionnais sont nombreux à se rendre dans le seul parc de l'île Akoatys. Il a rouvert ses portes il y a peu, pour offrir des bassins et des jeux d'eau 100% sécurisés. Zinfos 974 Lu 355 fois







