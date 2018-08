Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 5 août

Des jeux oui, mais pas n'importe lesquels. Le Quotidien dédie sa Une au "rétrogaming". Megadrive, NES, Gameboy et autres consoles d'antan, grands nombres de joueurs se tournent de plus en plus vers ces consoles de leur enfance. Bien que la réalité virtuelle ne cesse de prendre du terrain, les "collectionneurs" sont de plus en plus nombreux dans cet univers "geek". Rétrogamers et joueurs modernes pourront partager leur passion commune au festival Geekali, les 11 et 12 août prochains.



Le JIR quant à lui fait la part belle à "ces conscrits qui ont façonné La Réunion". Ils sont médecin, professeur, éducateur, conseiller municipal, régional, maire, membre de la chambre des métiers ou encore fondateur du mouvement Freedom: tous ces hommes ont apporté leur pierre à l'édifice de ce qu'est aujourd'hui La Réunion.

Education



"Il n'y aura plus de très petites sections dans les écoles du Tampon à la rentrée scolaire", c'est ce que nous confie le Quotidien. Les parents des 120 enfants concernés sur l'année 2016-2017 devront ainsi se rabattre sur des structures d'accueil pour la petite enfance. Il s'agirait donc d'une question d'économie. La mairie n'exclue pas la cause de la suppression des contrats aidés mais appuie surtout sur le fait que ces TPS sont payantes pour les familles. Une décision vivement critiquée par l'opposition socialiste.



Société



La 18e braderie de l'océan a pris place ce samedi dans les rues de Saint-Denis. Jusqu'au 15 août prochain, les commerçants de la rue Maréchal Leclerc comptent bien profiter de ce mouvement pour dynamiser le centre-ville. C'est aussi un moyen pour eux de réaliser 30% à 40% de leur chiffre d'affaires annuel. Gilbert Annette s'est fait un plaisir d'inaugurer cette nouvelle édition, le tout en musique.

Fait-divers



Suite à son passage devant le tribunal des enfants ce samedi, l'adolescent 17 ans a été placé sous contrôle judiciaire pour avoir braqué et pris la banque d'une librairie tamponnaise ce jeudi soir. Bien que ressorti libre, "il va certainement devoir se soumettre à un suivi éducatif", confie le JIR.



Société



Après avoir passé la nuit devant l'hôtel de Région et attendu de nouveau une grande partie de la journée, les parents et leurs enfants étudiants ont enfin obtenu un début de réponse, plutôt positif. "LADOM s’est officiellement engagée à financer le dispositif 'Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle'". La nouveauté est que "la Région y apporte également sa quote-part", souligne le JIR. Charline Bakowski Lu 530 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 4 août [REVUE DE PRESSE] Vendredi 3 août 2018