Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 4 novembre 2018

La vague rose Odysséa fait la Une de votre presse locale ce dimanche. Pour bien terminer le mois d’"octobre rose", les coureurs ont pris pour la onzième fois le chemin de la forêt de l'Etang-Salé... Et pour la bonne cause: celle de la lutte contre le cancer du sein. L'événement continue encore ce dimanche. Au total, près de 20 000 personnes sont attendues sur les deux jours de la manifestation. Cette année, les organisateurs espèrent un bénéfice de près de 175 000 euros de dons.

Société



Le Quotidien vous invite à bord du Saint-André. Depuis deux ans, le palangrier part à la pêche à la légine dans les eaux internationales. Les pêcheurs ont découvert une légine beaucoup plus grosse et espèrent obtenir un quota intéressant. Car le Comité de la conservation de la faune et la flore maritime de l'Antarctique a établi un quota de légine, qui devrait être environ d'une centaine de tonnes à l'année.



Agriculture



L'ananas en lèr! C'est en tout cas ce qu'envisage la filière agricole, qui souhaite doubler sa production et sa surface d'ici trois ans. Pour ce faire, le Département a mis en place un dispositif de soutien financier. Ce dernier compte déployer 200 à 250 hectares supplémentaires et une subvention de 16 504 euros à l'hectare. En effet, l'ananas représente la deuxième recette d'exportation agricole de l'île.

Education



Le confore a été remis au goût du jour auprès d'une classe du lycée Leconte-de-Lisle. "Recherché pendant la guerre il est quelque peu tombé aux oubliettes" et pourtant... "il ne contient pas de gluten et possède un amidon de très grande qualité, capable de répondre à 200 applications industrielles, en particulier en cosmétique, en papeterie..." explique Luc Abriel, dans les colonnes du JIR.



Sport



Un espace de street workout a été inauguré ce samedi après-midi, en plein coeur de la ville de Saint-Denis. Il vient notamment rejoindre l'incontournable skatepark du site du Coeur-Vert, à Montgaillard. Cette pratique à ciel ouvert, pour le moins très complète, attire de plus en plus de participants. Cette discipline sportive combine notamment la gymnastique, l'acrobatie et la musculation.





