Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 4 mars A la Une du Quotidien ce matin, le "coup de force des députées" Bello et Bareigts, qui ont visité la médiathèque Cimendef hier matin. Le JIR consacre sa Une au crash de l'avion du général Ailleret survenu le 9 mars 1968, qui a coûté la vie à 17 personnes.



Faits divers



Saint-Paul : 4 mineurs interpellés vendredi par la gendarmerie. 3 d'entre eux ont été incarcérés, dans le cadre du cambriolage d'une société de transport de La Possession.



La police a diffusé un avis de disparition inquiétante: Georges Morel, 76 ans, a disparu d'une clinique de St-Pierre depuis mercredi. Il aurait été aperçu à St-Louis, il porte un pantalon marron et un tee-shirt gris.



Société



La SAPMER mise sur la langouste vivante. Grâce à un nouveau procédé, la SAPMER peut désormais ramener des langoustes vivantes pêchées loin de La Réunion.



Le laboratoire vétérinaire départemental a reçu l'accréditation COFRAC, qui garantit la fiabilité des résultats. Le laboratoire deviendra ainsi laboratoire de référence pour la zone.







Politique



Laurent Wauquiez tenait un meeting hier soir à St-Pierre. Il a, sans le nommer, traité Didier Robert de girouette, et critiqué la politique de Macron, à ses yeux défavorable aux plus démunis.Plus d'un millier de personnes étaient présentes.



Les députées Huguette Bello et Ericka Bareigts ont visité l'ex-médiathèque Cimendef, protestant contre sa transformation en conservatoire. Elles sont montées dans les étages, malgré l'interdiction de la Région et la présence d'un vigile. La Région entame une action judiciaire contre les parlementaires.



