Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 4 février 2018

À la une du Journal de l'île ce dimanche, un dossier spécial consacré aux trails, courses sur routes ou encore des cross pour cette année 2018 dans l'île ("une année à grandes foulées").



De son côté, Le Quotidien consacre sa une dominicale à une "plante magique", à savoir l'Artemisia annua, qui soigne le paludisme depuis des temps immémoriaux. Une plante miracle dont les vertus "ne sont pas reconnus officiellement", écrit le média, et dénoncé par le réalisateur Bernard Crutzen dans Malaria Business.

FAITS-DIVERS



Déjà condamnée en 2016 pour abus de confiance et usage de faux, une Tamponnaise a été condamnée à trois mois de prison par le tribunal correctionnel de St-Pierre pour avoir extorqué un sans-abri entre mars et septembre 2017. Selon le Journal de l'île, elle avait accueilli à son domicile la victime durant cette période mais rapidement, elle lui fait payer son hébergement, saisissant le RSA du SDF, en raison de "grosses factures" dues à la présence de ce dernier.



C'est une information de nos confrères du JIR. Un homme a écopé de 30 mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour vols aggravés. Le 1er février dernier, "après avoir fumé trois joints" rapporte le média, il avait "visité" vers 3 heures du matin deux voitures garées non loin de la plage de l'Etang-Salé.

SOCIÉTÉ



Un des plus grands paquebots du monde, le Queen Mary 2, a accosté hier à la gare maritime du Port, avec à son bord une grande majorité de croisiéristes anglais. Au cours de leur escale réunionnaise, ces derniers ont pu effectuer une visite express de notre île, se rendant notamment à Saint-Gilles-les-Bains, où tout le monde semblait content de la venue de ces touristes d'un jour écrit Le Quotidien. "Après La Réunion, le Queen Mary venu d'Afrique du Sud fera escale à Maurice avant de mettre le cap sur l'Australie", termine le média. NP Lu 553 fois





