Revue de presse REVUE DE PRESSE Dimanche 31 janvier 2021

A la Une du Quotidien ce dimanche, "Plongeurs de haut vol", les adeptes des sauts en milieu naturel à La Réunion, les mahaveli. Le JIR consacre sa première page à "La folle rumeur autour des disparus" de ces derniers mois. Par B.A - Publié le Dimanche 31 Janvier 2021 à 06:06 | Lu 1253 fois

Faits divers



Trois personnes ont cambriolé le Super U du Port en janvier en passant par une trappe sur le toit, dérobant 380 000 euros. Deux des comparses se sont renvoyé la balle durant leur jugement vendredi à Champ-Fleuri, ils ont été condamnés à 24 mois de prison pour l'un et 3 mois pour le second, qui purgeait déjà une peine pour d'autres faits, indique le JIR. Le 3ème voleur est au Mans et pourrait être poursuivi.



L'agresseur de Jean-Marie Virapoullé sera jugé le 23 février pour violences volontaires ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours. Le médecin a en effet eu le bras et le nez cassé, qui lui ont valu 45 jours d'ITT. L'agresseur aurait réclamé un emploi promis par le candidat à la mairie de St-André.





Société



Les infirmiers scolaires sont remontés contre un projet de loi qui les ferait quitter l'Education nationale et intégrer les collectivités territoriales. Ils manifesteront le 4 février et demandent le soutien de l'association des maires de La Réunion, indique le JIR. Le loi sera discutée au parlement ce premier semestre.



Des familles de Réunionnais disparus ces derniers mois sont persuadés que leurs proches ont été la proie d'un trafic d'organes, rapporte le JIR. Une rumeur persistante, mais la gendarmerie indique que rien ne l'étaye.



La prison de Domenjod est désormais considérée comme un cluster de Covid-19, après que 3 agents pénitentiaires ont été testés positifs. Pour l'heure, aucun détenu n'a été testé positif, mais des infirmiers se rendent régulièrement dans la prison pour effectuer des tests, rapporte le Quotidien.





Economie



Un restaurateur réunionnais, Wilfrid Lebon, vient de remporter un prix pour une vodka péi, à base de patates douces. L'entrepreneur a créé plusieurs spiritueux, dont du gin et un rhum agricole, et envisage de créer un whisky 100% local, indique le Quotidien.



Les centres commerciaux de l'île ne sont pas concernés par la mesure de fermeture annoncée par le premier ministre Jean Castex vendredi. En effet, le taux d'incidence à La Réunion n'atteint pas les 50/100 000, seuil critique à partir duquel les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 doivent fermer les commerces non alimentaires, rapporte le Quotidien.