Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 30 septembre

C'est la fin des barquettes en plastique qui fait la une du JIR ce dimanche. L'interdiction des récipients en plastique pour les plats à emporter devrait être appliquée dès 2020, après avoir été votée à l'assemblée le 14 septembre dernier. À l'heure où les océans de la planète contiennent presque autant de plastique que de poissons, cette mesure vise à réduire les déchets plastiques non recyclables. Si des alternatives existent (contenant en verre; bambou etc.), elles pourraient faire augmenter le coût du repas de près de 40% selon le JIR.



"Ignace dit stop" titre le quotidien aujourd'hui. Arrivée hier sur l'île, la karatékate envisage de mettre fin à sa carrière si elle n'est pas retenue pour l'épreuve individuelle des championnats du monde. Déjà championne d'Europe par trois fois et vice championne du monde, Lucie Ignace estime que sa sélection est légitime.





Faits divers



Un match de foot tourne mal hier après-midi à Saint-André comme l'indiquent nos confrères du JIR. Le bus de l'AFC Saint-Laurent a été caillassé par des supporters de l'équipe adverse, alors qu'à l'intérieur l'équipe de jeunes possessionais quittaient les lieux après leur victoire. Les forces de l'ordre on du intervenir pour faire cesser les jets de galets. Quatre footballeurs ont été pris en charge par les secours, pour des blessures au final relativement légères.



Encore une histoire de caillassage dans le JIR : à La Possession jeudi , un homme s'emporte et brise toutes les vitres du véhicule de sa belle-soeur à l'aide d'un parpaing. Dans la voiture un bébé a été blessé et souffre d'un hématome. Le Possessionais n'aurait pas supporté les remarques de son ex-belle soeur sur sa nouvelle compagne.



Un homme agresse au moins trois personnes à l'aide d'une barre de fer à Saint-Denis, relate le Quotidien. Inconnu de la justice, l'homme a été déferré hier devant le juge des libertés et de la détention où il a reconnu les violences.





Société



La piscine de Plateau Caillou a été fermée au public pour cause de contamination bactérienne aux staphylocoques. Une vidange totale du bassin a dû être réalisée. L'établissement pourrait rouvrir ses portes aujourd'hui si les prélèvements de l'ARS se révèlent négatifs, indique Le Quotidien.



La SIDR a été condamnée à remettre en état les logements insalubres de huit locataires à Sainte-Marie. Appuyés par la Confédération Nationale du Logement, les locataires ont obtenu la condamnation en référé. Le bailleur social a désormais trois mois pour remédier aux nombreuses infiltrations, moisissures et autres champignons. Charlotte Molina Lu 558 fois





