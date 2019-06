Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 30 juin 2019 Le Quotidien nous plonge dans le froid de la cryothérapie pour un dossier spécial « Ce froid qui vous veut du bien ».



Le Journal de l’Ile « s’amuse » en croisières en proposant à ses lecteurs un guide de ces villes flottantes aux quatre coins du monde, avec des idées originales pour tous les goûts.

FAITS DIVERS



Une jeune femme de 34 ans est décédée très probablement d’une hémorragie cérébrale ce samedi matin à son domicile de Ravine des Cabris. Une autopsie devra confirmer qu’aucun indice suspect ne s’opposera aux obsèques de la défunte.



Toujours dans le sud, un homme s’est fait dérober sa voiture, raconte le JIR, alors qu’il avait laisser les clés le temps de retirer de l’argent au distributeur de billets. Le voleur a été interpellé après une course-poursuite et pas mal de dégâts.

JUSTICE



Ce mercredi a été inauguré le nouveau groupe d’investigation cynophile piloté par 4 maîtres-chiens. Depuis le début de l’année, ces chiens à la truffe en or ont « rapporté » pour 200.000 euros de produits prohibés sur leurs différents sites d’intervention. Plus d’infos dans votre Quotidien.



L’association Océan prévention Réunion et des commerçants de Saint-Paul veulent casser l’arrêté d’interdiction de baignade prolongée d’année en année depuis maintenant 6 ans. La répercussion sur l’activité de la zone balnéaire, notamment, seront mis dans la balance pour tenter de convaincre le juge administratif.



SOCIETE



A lire dans votre JIR ce dimanche. Les Sauveteurs en Mer tenaient leur journée nationale de collecte de fonds au port de Saint-Pierre ce samedi, comme partout ailleurs en France métropolitaine et Outre-mer. Cette édition a une tonalité particulière à la suite du décès en mer, le 7 juin dernier, de trois des sept membres d'équipage du canot Tous Temps Jack Morrisseau de la station SNSM des Sables d'Olonne, partis secourir un bateau de pêche en pleine tempête Miguel. Toute l'année, les Sauveteurs en Mer sont prêts à sortir de jour comme de nuit, pour porter secours à toute personne en difficulté. En 2018, ils ont porté assistance à 30000 personnes en France et dans les DOM.





« La bienveillance d’une princesse », titre le Quotidien pour parler de Miss France 2012. Delphine Wespiser était l'invitée d'honneur de la fashion Day qui s’est déroulée vendredi soir à la Cité des arts. Compte-rendu et photos sont à retrouver dans votre Quotidien.

