[REVUE DE PRESSE] Dimanche 3 mars

Dimanche 3 mars

"Libre": le JIR et le Quotidien, tous deux, dédient leur Une à la première permission de sortie de Casanova Agamemnon. Après près de 50 ans derrière les barreaux, le plus ancien détenu de France redécouvre les plaisirs simples de la nature: la mer, le sable et les filaos.



L'homme de 70 ans a choisi de passer cette journée de liberté avec sa famille dans l'Ouest. Ces douze heures en tant qu'homme libre lui ont été accordées par la justice au vue d'une future libération conditionnelle.

Acte 4 pour les gilets jaunes Peï. Cette fois-ci c'est à Saint-Paul que les manifestants ont décidé de défiler. Près de 200 à 300 personnes se sont donnés rendez-vous. Au-delà des gilets, de nombreuses forces politiques, syndicales et associatives ont participé au mouvement ce samedi.



Plus d'un an après la liquidation du Grand Hôtel des Mascareignes, son mobilier a été vendu aux enchères. La dernière session a eu lieu ce samedi. Cette vente permettra d'éponger une partie des nombreuses dettes du promoteur immobilier. De nombreux Réunionnais se disent satisfaits d'avoir pu faire de bonnes affaires, qui plus est en profitant des déboires d'Apavou.

Un chasseur sous-marin a été victime d'un courant plus fort que la normale, alors qu'il était parti pêché dans la passe de Trou d'eau avec deux amis. Ne le voyant pas remonter à la surface, ses camarades apnéistes ont immédiatement lancé l'alerte. Après un important dispositif déployé: bateaux, hélicoptères, CROSS, gendarmerie, sapeurs-pompiers... C'est finalement une équipe de "vigies requins renforcées" (VRR) qui a pu localiser la victime peu avant midi.



La Saline-les-Bains se met à l'ère du numérique. Le maire Joseph Sinimalé était fier d'inaugurer "cette cyberbase version 2.0, qui met des ordinateurs à disposition du public mais aussi des animateurs numériques". Le but est surtout de pouvoir rapprocher les personnes les plus éloignées et ainsi leur faciliter les démarches administratives désormais dématérialisées.





