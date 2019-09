Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 29 septembre 2019

"Mayotte doit-elle avoir peur?" En effet, un volcan sous-marin a récemment été découvert sur l'île, et ce dernier exposerait les Mahorais à de nombreux risques, comme des séismes à répétition, des inondations ou encore des tsunamis. Un phénomène qui prend de court les scientifiques...



Le JIR nous expose un énorme "MIAOU" en Une de son journal dominical. En effet, à la Nordev, ce sont les chats qui s'exposent tout au long du weekend. Il s'agit de la 9e exposition, où de nombreux félins d'exception sont présentés. Les chats ont de plus en plus la côte chez les Réunionnais, notamment les "Sibériens" récemment arrivés sur l'île.

Environnement



L'Hermitage est au coeur de travaux d'urgence. Des pompages sont réalisés depuis ce samedi dans la ravine par des agents du TCO, afin de récupérer les excédents d'eau accumulés (près de 8 000 m3 quotidiens selon le journal). La baignade est donc interdite jusqu'à nouvel ordre. Les riverains restent dans l'incompréhension.



Politique



Giovanni Poire souhaite maintenir le mystère jusqu'au bout... bien que tout porte à croire qu'il sera candidat aux municipales de 2020 à Saint-Paul. Il ne nie pas y "penser" mais il déclare avant tout vouloir privilégier "l'union". Le conseiller départemental, notamment soutenu par Stéphane Bijoux député européen de la République en Marche, devrait dévoiler ses intentions définitives d'ici la fin de l'année.

Société



André Thien Ah Koon l'a annoncé ce samedi lors du conseil municipal, le Tampon aura bel et bien une "avenue du Président Chirac". Elle "rejoindra le chemin Isautier depuis la rue du Dr Charrières". Le maire a été très ému d'annoncer l'aboutissement de ce projet. Il a également demandé aux personnes présentes d'observer une minute de silence, avant de les faire chanter "La Marseillaise".



Politique



Johan Guillou officialise sa candidature aux municipales de 2020 pour la commune de Saint-Leu, qui ne cesse de voir se multiplier les candidatures. "Ni à droite ni a gauche mais proche de Didier Robert, il se revendique du 'peuple et pour le peuple'", déclare le JIR.







