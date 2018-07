Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 29 juillet 2018

Le Quotidien dédie sa Une à l'apiculture peï. Selon le journal, "l'apiculture traditionnelle est morte, (...) seules des nouvelles techniques de production sauveront la filière". C'est du moins ce que pense le vétérinaire. Car les 2/3 tiers des apiculteurs ne se soucient malheureusement plus du varroa: cette infection qui fait des ravages. "Les conditions écologiques et climatiques de ces derniers mois en sont la cause principale." Les apiculteurs doivent traiter leurs ruches, et pour ça, le Département avait débloqué des aides permettant de financer à 80% les médicaments nécessaires.



Le JIR, quant à lui, fait la part belle aux motocyclettes d'antan. Aujourd'hui, la mobylette est devenue un véritable objet vintage, nostalgique, que les collectionneurs s'arrachent. Mais elle représentait aussi "pour les travailleurs, les agriculteurs, les artisans, le moyen de transport par excellence, aux champs ou à l'usine, en banlieue en métropole, à La Réunion ou en Afrique…"

Fait-divers



L'affaire Lino n'est pas terminée. Alors que les deux jeunes femmes ont arrêté leur grève de la faim vendredi, sans pour autant stopper leur piquet de grève, un nouvel élément vient se greffer à l'affaire. D'autres collaboratrices ont rejoint Jessica et Emeline. Mais ni les comédiennes ni l'humoriste ne comptent lâcher prise le premier. C'est un véritable bras de fer qui est en train de se jouer entre les deux parties.



Politique



Gilles Leperlier l'annonce officiellement: il sera candidat à l'élection législative partielle de la 7e circonscription. Il est fièrement soutenu par les tous les militants du parti communiste PCR. Au-delà de ce qu'il envisage pour la fonction publique, il devra également reprendre haut la mains les dossiers locaux comme celui de la NRL, des carrières Bois Blanc ou encore Bellevue. Ce qui n'effraie pas le futur candidat aux élections municipales de l'Etang-Salé.

Fait-divers



Le prédateur sexuel est enfin derrière les barreaux. Jimm Gonthier a été écroué pour avoir violé une adolescente de 16 ans en pleine rue des Trois-Mares, dimanche dernier. Mais à seulement 25 ans, ce dernier a déjà eu de nombreuses "pulsions sexuelles". Selon lui, il aurait également l'alcool dangereux. Mais suite à ces nouveaux faits, Jimm Gonthier encourt à 15 ans de réclusion criminelle. Le détenu a fait la demande d'être en cellule individuelle à Domenjod afin d'éviter les coups. Il est vrai que "le profil d’un prédateur sexuel n’a pas bonne presse parmi la population carcérale".



Société



Des locataires sociaux du Port crient à la détresse et au désespoir. Une trentaine d'entre eux ont pu rencontré la CNL, qui les a informé de leurs droits et comptent bien les faire entendre à leurs bailleurs. Erick Fontaine et Jean-Michel Saingainy ont notamment entendu les problèmes d'insalubrité des locataires. Mais certains s'inquiètent également de ne plus être éligibles à un logement social. Charline Bakowski Lu 174 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 28 juillet 2018 [REVUE DE PRESSE] Vendredi 27 juillet 2018