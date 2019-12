Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 29 décembre 2019

Une danseuse en l'air... Elles ne sont que trois au monde à exercer leurs talents dans les airs et Céline fait partie de l'une d'entre elles. C'est à Saint-Leu qu'elle danse suspendue à une étoffe, elle-même accrochée à un parapente. Une expérience extraordinaire et surtout unique, qu'elle partage avec son pilote.



Le JIR revient sur les personnes qui ont marqué d'une façon ou d'une autre l'année 2019... Le Journal revient aussi bien sur le gendarme disparu Mathieu Caizergues, sur les frères Clain djihadistes, le petit prodige Soan, que sur le procureur de la République Eric Tuffery ou l'évêque réunionnais Gilbert Aubry.

Météo



La zone perturbée numéro 4 était hier soir à 935 km au nord-nord-est des côtes réunionnaises et se déplaçait à une vitesse de 19km/h vers le Sud. Face à cette dépression tropicale évoluant dans le bassin des Mascareignes, le Préfet de La Réunion a décidé de placer l'île en pré-alerte jaune cyclonique du dispositif ORSEC, ce samedi dès 18 heures.



Société



La Réunion en donc pré-alerte cyclonique depuis ce samedi soir et risque donc de fortement arroser la soirée du 31. Mais la tempête n'effraie pas tout le monde... Certains Réunionnais ont déjà installé leurs tentes sur la plage, pour passer, coûte que coûte, le Nouvel an 2019 sur la plage... et ne comptent pas les déloger !

Société



Le créneau entre Noël et Nouvel an est synonyme de nombreux chassés-croisés. Près de 11 000 personnes étaient à l'aéroport Roland Garros ce weekend. C'est pourquoi, l'aéroport a pris la décision d'enclencher son dispositif "grands départs", afin de faire face à ce flux exceptionnel.



Gastronomie



Le JIR s'est rendu dans une épicerie fine du centre-ville de Saint-Denis afin d'y dénicher quelques conseils et astuces pour le Nouvel an... Selon elle, la star : c'est la truffe! Elle se marie très bien avec le fromage mais l'épicerie la propose aussi sous forme de foi gras ou de boudin blanc. L'épicerie a également une cave, afin de vous conseiller le vin idéal que vous mangiez poisson, viande, fromage ou chocolat. Zinfos 974 Lu 174 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 28 décembre 2019 [REVUE DE PRESSE] Vendredi 27 décembre 2019