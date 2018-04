Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 29 avril 2018

La presse locale met la fumée et les coulées de lave du Piton de la Fournaise à l'honneur... Préparez-vous à en prendre plein les yeux! Le Quotidien annonce fièrement en Une "La encore pété". En effet, il s'agit de la deuxième éruption en un mois et également de la deuxième de l'année 2018. Le rouge a commencé a coulé ce vendredi aux alentours de minuit. Et en abondance, avec les cinq fissures qui se sont ouvertes. L'éruption n'est visible que du Piton de Bert.

Société



Fakir a provoqué de nombreux dégâts chez les agriculteurs. Hormis les champs de canne et autres maraîchers, c'est également le cas de l'horticultrice Simone Mouny de Saint-Marie. Cela fait plus de 30 ans, qu'elle fait pousser plusieurs dizaines de milliers de brins de muguet sous sa serre. Mais "à moins de six jours du 1er mai, Fakir a détruit plus de la moitié de sa production". Et ce n'est sans compter ses lys, ses iris ou encore ses glaïeuls, seules les fleurs en pot ont pu être sauvées de la tempête tropicale. Ce qui correspond à plusieurs dizaines de milliers d'euros de perte!



Culture



L'ancienne Miss France Valérie Bègue est de passage sur notre île pour y préparer une nouvelle émission "Rêves d'Outre-mer". Elle présentera un programme spécial dédié à l'outre-mer sur la chaîne Ushuaïa TV, dès le 4 juin prochain. Une des émissions sera donc entièrement dédiée à La Réunion. Après avoir fait partie de l'avion qui a fait demi-tour pour se poser à Madagascar à cause de l'invisibilité pour atterrir à Roland-Garros, l'équipe TV et la nouvelle animatrice sont restées une semaine sur l'île. Ils ont dû faire face aux conditions climatiques des différents coins de l'île pour organiser les tournages. Des endroits qu'elle connaît très bien après y avoir habité, sauf l'Îlet Quinquina à Saint-Denis.



Politique



Didier Robert donne la parole aux Réunionnais, avec les Etats Généraux de la culture, appelés "Culturanoo". A partir de la semaine prochaine et jusqu'en juillet prochain, une caravane circulera dans 20 communes afin de mieux cerner la consommation culturelle de chacun, leurs désirs et leurs attentes. Entre septembre et octobre, la Région organisera ensuite 4 grands débats dans les 4 plus grandes communes de l'île: à savoir Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Benoît et Saint-Pierre. Le Président de Région déclare souhaiter démocratiser la culture. Charline Bakowski Lu 735 fois





