Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 28 octobre

"Une" sportive pour le Quotidien ce dimanche. "La sensation Sainte-Suzanne" affiche le journal, alors que l'équipe de l'Est a remporté sa première finale régionale en battant hier le Tampon au tir au but. L'AS Saint-Suzanne disputera le 7ème tour en métropole, en novembre.



"Girardin fait le job... et un peu plus", affiche de son côté le Journal de l'île, soulignant que la ministre de l'outre-mer a répondu aux questions des lecteurs. Sept pages sont consacrées à la visite de la femme politique dans cette édition.





Faits-divers

Un homme d'une quarantaine d'années s'est noyé hier au Bassin 18, à Saint-Pierre. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un acte désespéré.





Une femme de 27 ans a agressé sa mère avec un couteau ce vendredi soir, à l'issue d'une dispute sur fond d'alcool. La victime a écopé de 3 jours d'ITT. La fille a été interpellée et sera prochainement présentée au parquet.

Politique

"Les déçus de la visite", lit-on dans le Quotidien, qui cite les acteurs de la crise requins, les élus sudistes, les syndicats hospitaliers, la majorité des parlementaires.



Société ​

Un peu de nature dans vos deux journaux en ce dimanche, avec un focus sur le."microcosme 974" dans le Quotidien et un zoom sur la plongée à Nosy Bé (Madagascar) dans le JIR.





"Violences scolaires, que faire ?", questionne le Quotidien, qui examine la question à travers deux regards différents, celui d'un syndicaliste et celui d'un représentants des parents d'élèves.





