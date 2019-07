[REVUE DE PRESSE] Dimanche 28 juillet 2019

SOCIÉTÉ



Les riverains du chemin Patelin vent debout contre la future carrière alluvionnaire. Un collectif de riverains a vu le jour écrit le "pour informer et mobiliser les habitants du secteur contre le projet, persuadé que les nuisances seront bien là" (JIR). Une enquête publique a débuté la semaine dernière en vue de cette ouverture. Les riverains ont déjà pris contact avec le collectif Touch Pa Nout Roche et demandent aux conseilleurs municipaux de Bras-Panon et de Saint-André "à se prononcer contre le projet" (Le Quotidien).



POLITIQUE



Huguette Bello sera bien de la partie pour les prochaines municipales à Saint-Paul. La députée a officialisé sa candidature dans un courrier envoyé à la population de la commune. Maire de la commune entre 2008 et 2014, l'ex-édile dite revenir pour dit-elle "remettre les Saint-Paulois au coeur des préoccupations et de l’action publique".