Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 28 janvier Ce dimanche matin, le JIR consacre sa Une à Cilaos coupé du monde, "quel cirque", quand la première page du Quotidien annonce un dossier sur les amateurs de serpents , "la passion des serpents".

Faits divers



Un incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans le centre de St-Paul, sur un parking. 11 voitures ont été brûlées, en face d'un garage de mécanique auto, qui entreposait sur le parking les voitures en réparation. Une enquête est ouverte, pour déterminer s'il s'agit d'un incendie criminel.



Un bambin de 2 ans est tombé du balcon d'un premier étage hier. Il présentait des blessures à la tête, mais ses jours ne sont pas en danger. La présence d'une chaise adossée à la rambarde a été constatée. Le SMUR a transporté le petit au CHU de St-Pierre.

Société



Les habitants de Cilaos sont à bout de nerfs, leur isolement se poursuivant depuis 10 jours. Ils réclament des navettes gratuites en hélicoptère, ainsi que l'endiguement de l'Îlet Furcy. Les maires de St-Louis, Cilaos et St-Leu sont venus à leur rencontre hier, les échanges furent houleux.



TCO : les 20 familles sélectionnées pour recevoir des poules censées diminuer leurs déchets ménagers ont reçu leurs couples de poules hier. Un bilan sur la réduction des déchets sera fait dans six mois.





Economie



La grève à la cuisine centrale de Saint-Benoît semble finalement être reconduite. Vendredi, la fin de grève était annoncée, un accord devant être signé lundi avec Régal des îles. La direction affirme toutefois que les repas pourront être préparés, et livrés aux cantines scolaires, avec le renfort de salariés de Ste-Marie.



Les TAAF ont attribué un quota supplémentaire de 100 tonnes de légine à la SARPC, aux dépens du groupement de petits pêcheurs et d'acteurs locaux RPA, qui tente de récupérer des parts de ce marché juteux. B.A Lu 756 fois





