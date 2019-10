Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 27 octobre 2019

Après l'éruption du volcan, le Quotidien nous parle d'une éruption de lumière avec le Dipavali qui s'est déroulé hier en fin de journée à Saint-André. Plus de 20.000 Réunionnais se sont réunis pour la 30e édition de ce traditionnel défilé de chars haut en couleurs.



"Soan fierté peï" crie haut et fort le JIR. En effet le petit marmaille a une nouvelle fois mis La Réunion en lèr vendredi soir sur TF1, et hier soir sur Antenne Réunion. Notre petit chanteur peï a remporté la finale de The Voice Kids, devant ses sept autres camarades. Il a repris la chanson de Daniel Balavoine "SOS d'un terrien en détresse" avec une grande émotion qui a su émouvoir à l'unanimité jury et public.

Société



La 5e éruption de l'année a débuté vendredi, le jour du départ du Président de la République de notre île. Le Quotidien se demande alors pourquoi ne pas l'appeler "Piton Macron"? Alors qu'une des trois coulées a recouvert l'ancien cône éruptif de 2007, la lave pourrait très bientôt traverser la RN2...



Politique



Le PCR réagit à la visite présidentielle d'Emmanuel Macron et parle de "colonialisme". Bien que le PCR n’ait eu guère d'espoir sur ses annonces, maintenant qu'il est reparti, "tous les problèmes restent sur la table". Il déclare "le Président dit vouloir sortir du régime Doliprane, mais on reste dans le régime Efferalgan".

Politique



Le conseil municipal du Tampon s'est tenu ce samedi, avec aux manettes André Thien Ah Koon. On retiendra deux points importants "un budget d'investissement historique et un énorme "coup de gueule" contre la politique d'attribution des logements, appuyé par un refus de garantir des emprunts contractés par la Sodegis et la SHLMR".



Société



"Le premier concours du "pli bo kok" a été organisé, hier, par la médiathèque de la Chaloupe Saint-Leu." Pour une première, le concours du plus joli coq a connu un véritable succès, notamment car l'engouement pour cet animal est toujours aussi grand.







