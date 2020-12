Revue de presse REVUE DE PRESSE Dimanche 27 décembre 2020

"Nuit bleue sur l'île", titre le Quotidien, évoquant la pléthore de pétards et de feux d'artifices ayant retenti le soir du réveillon, malgré la pénurie qui s'annonce. Le JIR établit son palmarès des personnalités réunionnaises qui ont marqué l'année 2020: "Ils ont fait La Réunion en 2020".

Faits divers



Un jeune homme a été mortellement fauché sur le RN1 vers l'Etang-Salé vendredi soir vers minuit et demie. Le conducteur du véhicule a pris la fuite puis s'est présenté à la gendarmerie samedi en fin de journée. L'homme de 43 ans devrait être présenté au procureur de la République.



Un pêcheur de 55 ans s'est noyé hier soir vers 20h à Saint-Leu, il avait été happé par une vague. 4 pêcheurs s'étaient jetés à l'eau pour tenter de le sauver, en vain. Les pompiers, appuyés par la brigade nautique, la SNSM et l'hélicoptère de la gendarmerie, n'ont pu immédiatement retrouver le pêcheur en détresse, dont le corps a été hélitreuillé vers 21h.



Un appel à témoin est lancé par la gendarmerie, pour Clarisse Duchemann, 42 ans, qui a disparu le 24 décembre au matin à Saint-Joseph. Elle mesure 1,64m, elle est vêtue d'un haut et d'un legging gris à bande fluo, et est de corpulence normale.





Société



Les Réunionnais ont allumé plus de pétards et de feux d'artifice en ce Noël d'année de pandémie, mais il en manque environ 300 tonnes, selon les importateurs. Les stocks de l'année dernière ont été écoulés, il est probable que la nuit du 31 soit moins illuminée de couleurs, rapporte le Quotidien.



Demain soir à Gillot, dans le plus grand secret, deux super-congélateurs arriveront sur l'île, acheminés par l'armée. Ces congélateurs serviront à stocker les vaccins contre le Covid-19, qui arriveront plus tard, indique le Quotidien. La campagne de vaccination débutera en janvier à La Réunion, et repose sur le volontariat.





