Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 27 août 2018

"La Réunion Morgane de toi", confie le JIR. En effet hier soir, au TEAT de Champ-Fleuri, s'est déroulé l'élection de Miss Réunion 2018. Et parmi les douze prétendantes au titre, c'est "Morgane qui enchante La Réunion", comme le souligne le Quotidien. On retrouve Une de la presse locale celle qui a eu la chance de récupérer la couronne à Audrey Chane Pao Kane.



A seulement 18 ans, cette "miss au top", comme le souligne le JIR, représentera La Réunion pour l'élection de Miss France 2018 et tentera de remporter le titre national, le 15 décembre prochain. Elisa Villard et Annabelle Lebreton ont échappé de peu à la gloire ultime. Mais elles terminent tout de même cette expérience en tant que première et deuxième dauphine.

Société



Le quartier Fayard à Saint-André, connu principalement pour ses actes de délinquances, se métamorphose. Habitants, associations et travailleurs sociaux luttent contre cette mauvaise réputation. La population du quartier a nettement augmenté ces dix dernière années. Et avec ses 1 360 nouveaux logements sociaux plus espacés et ses récents établissements publics, Fayard n'est plus considéré comme le quartier le plus désagréable de Saint-André.



Les membres du KURR se sont de nouveau réunis hier au Jardin d'Eden à Saint-Gilles, pour rejoindre la plage de l'Hermitage et manifester contre les restaurants de plage. Cependant le mouvement n'a rassemblé qu'une cinquantaine de sympathisants, au grand désespoir du collectif, même si l'un des manifestants déclare "ce n'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte".

Société



Hier matin, aux alentours de 7h, se posait sur le sol réunionnais l'Airbus A380. Malgré un premier vol commercial tant attendu, l'atterrissage de cet avion cache quelques couacs. "Les passagers ont donc du descendre sur la piste puis remonter dans le terminal par des escaliers", précise le JIR. Mais ce sont les correspondances avec Mayotte qui semblent le plus compliqué. Comme l'A380 ne peut se poser à Dzaoudzi, les Mahorais ont dû prendre un vol additionnel et parfois être très patients.



Politique



Selon la député Nathalie Bassire, les préoccupations de la rentrée sont "le plan pauvreté, la réforme des retraites, le retour de la loi Elan et la reprise, peut-être, des débats sur la révision constitutionnelle arrêtés par l'affaire Benalla". Celle qui tentera sa chance aux municipales du Tampon en 2021 déclare ouvertement que "la route du Géranium, c’est fini. Didier Robert avait déjà dit qu’on la mettait en attente. Mais je peux vous annoncer aujourd’hui que le projet est définitivement enterré". N.P Lu 1590 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 25 août 2018 [REVUE DE PRESSE] Vendredi 24 août 2018