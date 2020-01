Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 26 janvier 2020

"Mystérieuses disparitions", "Introuvables", la presse locale dédie sa Une dominicale aux proches du marin mort noyé. Son corps a été retrouvé vendredi matin dans la darse du Port. Bien que la piste accidentelle est envisagée, la compagne et le meilleur ami restent portés disparus depuis 5 jours. Ils s'étaient vus pour la dernière fois mardi, avant que leur ami ne donne plus signe de vie à compter de mercredi.

Société



Bien qu'il ait été déclaré que le chantier de la NRL devait reprendre ce lundi, "personne ne sait ce que contient le protocole", s'interrogent les opposants. Didier Robert, président de Région, n'a pas voulu en révéler son contenu, même aux élus.



Politique



Jean-Marc Virapoullé, qui n'est autre que le fils du maire actuel Jean-Paul Virapoullé, a annoncé sa candidature pour la commune de Saint-André aux municipales en mars prochain. Le fils prodige était entouré de plus de 1500 partisans, dont une présence particulière de Nassimah Dindar, Cyrille Melchior et Didier Robert.

Météo



Bien que La Réunion ne soit plus en alerte orange et que la tempête tropicale Diane se soit éloignée, le Sud de l'île en a subi les conséquences. De nombreux radiers et ravines ont été submergés suite aux importantes précipitations qui ont perduré. "Le spectacle de la nature a attiré nombre de curieux qui se déplacent en famille pour admirer."



Société



La communauté chinoise de La Réunion a fêté ce samedi le nouvel an. Au rythme de prières et pétards, ils ont fêté l'arrivée de l'année du rat de métal. Après des défilés de dragon, chacun a ensuite célébré la fête du printemps en petit comité.







