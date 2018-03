Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 25 février

"Maloya et flamenco unis pour le meilleur", affiche ce dimanche le Quotidien. "Une compagnie flamenco réunionnaise et une compagnie d'artistes espagnols ont marié flamenco et maloya pour donner naissance au malenco. Découverte".





"Ils croient aux miracles", titre de son côté le JIR, qui s'intéresse aux "apparitions, guérisons et pélerinages à Lourdes".

Faits-divers

Quatre braconniers ont été verbalisés ce samedi matin pour avoir chasser le tangue dans une zone non-autorisée. Les peines pour braconnage peuvent atteindre 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende.

Hier après-midi, une jeune fille de 18 ans s'est blessée en faisant une chute de deux mètres à la Rivière du Mât. Elle a dû être hélitreuillée par les gendarmes vers l'hôpital.





Lucien Raymond, disparu depuis le 20 octobre dernier, reste introuvable. Il avait quitté un établissement hospitalier de Saint-Denis alors qu'il devait y rester en convalescence. Il était vêtu d'une chemise rouge et jaune au moment de sa disparition. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le 0262907474 ou le 0262907418.

Société

Le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes hier à Paris. La Réunion y est représentée par 24 exposants dans un décor de village réunionnais pour plus de visibilité, rapporte le Quotidien.





Plus de 3000 personnes sont venues assister au spectacle gratuit qui se déroulait hier sur le débarcadère de Saint-Paul en l'honneur du nouvel an chinois.





A Saint-Benoît, les Asem et cantinière sont en colère. Motif : la mairie leur réclame davantage de polyvalence. L'Unsa a déposé un préavis de grève pour jeudi et la CGTR se prépare également à mobiliser, peut-on lire dans le Quotidien. N.P Lu 1046 fois





