Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 25 août 2019

La presse locale fait la part belle à notre nouvelle ambassadrice locale. Après plus de deux mois de préparation et deux heures de représentation, Morgane Lebon récupère la couronne à Morgane Soucramanien. La jeune Saint-Joséphoise de 20 ans a su se démarquer sur la scène du théâtre Champ Fleuri. Elle devient donc la nouvelle Miss Réunion 2019, devant ses deux dauphines Tatiana Télégone et Johanna Prugnières.

Politique



Roseline Lucas, 3e adjointe au Maire des Avirons, a annoncé officiellement sa candidature aux prochaines élections municipales des Avirons. Elle avait notamment à ses côtés comme premier soutien Michel Dennemont, ancien maire de la ville et devenu sénateur de La Réunion.



Sport



Les membres de l'association Les Handicapables de La Réunion s'apprête le 5 septembre prochain à entreprendre la route aux plus de 400 virages pour rejoindre Cilaos... en fauteuil roulant à assistance électrique. Pour ce faire, les derniers détails importants ont été réalisés ce samedi.

Fait-divers



Un infirmier s'est donné la mort au cours de la nuit de vendredi à samedi, dans la salle de la garde de l'établissement, alors qu'il était en poste au Groupe hospitalier Est Réunion. L'employé serait âgé de 47 ans et aurait ingurgité un cocktail médicamenteux, préparé par ses soins, pour mettre fin à ses jours.



Société



La Préfecture a liquidé l'Association syndicale autorisée de la rivière des Pluies. Cette liquidation aurait pu engendrer la fin définitive du Canal Desbassayns également connu sous le nom de Canal Rouge qui passe depuis 1863 au pied de la Vierge Noire à la Rivière des Pluies. L'association Tous Ensemble et surtout son président Guenot Germane sont bien décidés à tout mettre en œuvre pour que la Vierge Noire ait à nouveau les pieds dans l'eau. Zinfos 974 Lu 329 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 24 août 2019 [REVUE DE PRESSE] Vendredi 23 août 2019