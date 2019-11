Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 24 novembre

Le Quotidien met le foot en lèr ce dimanche. Il fait la part belle à la JS Saint-Pierroise à la Une de son journal. Au-delà de décrocher son cinquième titre de champion d'affilée, la JSSP s'offre surtout un parfait triplé pour cette saison 2019. Il s'agit du troisième de l'histoire.



Il y a 90 ans jour pour jour, le tout premier avion se posait sur l'île de La Réunion, la terre natale de Roland Garros. "Avec cette première traversée aérienne depuis l'Europe jusqu'à notre île, La Réunion entre dans la modernité. L'avion transforme la vie des Réunionnais. Voici l'île désormais plus rapidement ralliée à la France", rappelle le JIR.

Société



Des marches contre les violences faites aux femmes ont eu lieu un peu partout en France métropolitaine, mais aussi à La Réunion. Ce fut le cas à l'Hermitage ou encore à Saint-Louis, où le CCAS a réuni près de 200 femmes. Les participants ont pu notamment trouver des stands de soutien mais aussi ont pu prendre des cours de self-défense.



Politique



Encore inconnu il y a encore peu de temps, Patrick Dalleau a rassemblé de nombreux partisans lors de son premier meeting ce vendredi soir à la Rivière-des-Roches. Bien qu'il n'ait aucune expérience politique, Patrick Dalleau s'est présenté pour la droite bénédictine et est rapidement devenu le poulain de Michel Fontaine et de Daniel Gonthier.

Social



La population réunionnaise vieillit et, d'ici 2050, le nombre de personnes âgées aura doublé, comme le souligne le JIR. Ericka Bareigts, avec le soutien de la députée de l’Essonne Stéphanie Atger, a souhaité faire des propositions pour mieux accompagner et prendre en charge les gramounes réunionnais.



Société



Les postiers annoncent une grève ce lundi afin de protester contre la "ségrégation sociale de la Direction nationale des affaires sociales (DNAS) à La Poste". Les postiers réunionnais se sentent méprisés par la DNAS et exigent d'avoir les mêmes droits que leurs confrères métropolitains.







