[REVUE DE PRESSE] Dimanche 24 juin

Le Quotidien dresse le portrait d'un père et son fils, fans inconditionnels de randonnée en montagne. Ensemble, ils se sont lancés le défi de gravir les neuf plus hautes montagnes de la planète. Gilles Dubesset et Lucas, 12 ans, se sont donnés 20 ans pour réaliser leur objectif. Gilles a initié son fils dès son plus jeune âge à son amour de la randonnée alpine. Ils ont déjà commencé par le Mont Blanc il y a bientôt un an ou encore le Kilimandjaro il y a quelques mois. Désormais, ils visent le Mont Kozsciuszko, d'ici 2019.



Le JIR, quant à lui, est à la recherche "des cochons" présents sur l'île. Le site "Band Cochon" a recensé 11 231 dépôts sauvages en seulement une semaine. Malgré son initiative, les autorités et les collectivités ont du mal à suivre. Les sanctions ne sont peut-être pas assez brutales: "des amendes varient: des 38 euros de contravention prévus par l'arrêté municipal aux 68 euros du code pénal, sous forme de PV électronique". Il existe des sanctions beaucoup plus lourdes, mais pour cela il faut prendre la main dans le sac ces professionnels du dépôt de déchets. Encore secret pour le moment, la police, la Préfecture et le Procureur de la République planchent sur un nouveau dispositif très prometteur...

La carrière de Bois Blanc n'a pas dit son dernier mot. Suite à la réunion aux Avirons du collectif Touch pas nout roche, une troisième enquête publique débutera demain dans les communes des Avirons, de l'Etang-Salé et de Saint-Leu. Après déjà deux manifestations, le collectif prévoit un prochain rassemblement devant la Préfecture le 14 juillet prochain. Tout le monde peut accéder au dossier directement sur le site de la Préfecture. Mais les portes-parole précisent qu'ils veulent réellement des avis sur la carrière et non sur la NRL par exemple.



Le Quotidien informe que le service d'oncologie digestive du CHU Sud, alors qu'il était le seul de l'île, fermera définitivement ses portes le 1er juillet prochain. Cette fermeture est notamment due au départ du Dr Danisi, qui n'a pu être remplacé par manque de médecins oncologiques. Les patients en cours de traitement seront transférés dans les cliniques de Sainte-Clotilde ou du Port. Ce qui induit des trajets beaucoup plus longs qu'en temps normal: un comble pour ces plus de 130 patients atteints de cancers. Le député David Lorion tend à proposer une offre plus attrayante pour une solution transitoire. Dès demain lundi, le directeur du CHU Lionel Calenge se prononcera sur le sujet. D'autant que ce changement de secteur touche également le personnel hospitalier qui ne sait pas encore dans quel service il va être redirigé.

Des traces de sang suspectes ont été relevées hier à Saint-Louis, dans le quartier de l'Abattoir. Des habitants ont relevé ces traces dans le parking de la résidence de la cité Poudrière. Au cours de l'après-midi la gendarmerie est intervenue sur place avec une équipe de l'Identification criminelle. Malgré une longue enquête auprès des habitants, aucun élément suspect n'a été véritablement identifié.



L'an prochain, un satellite mauricien sera mis depuis la station spatiale internationale. Cet orbite MIR-SAT1 pou Mauritius Infra-Red Satellite One "enverra depuis l'espace des photos qui seront utilisées dans le cadre de la surveillance de la zone économique exclusive et de la gestion des ressources de l'océan et des catastrophes naturelles", précise le JIR.





