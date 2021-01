Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 24 janvier 2021

Le Journal de l'Ile consacre sa Une à la programmation culturelle des différentes salles de l'île mais aussi à la confirmation du week end : le retour des motifs impérieux entre La Réunion et la métropole.



Une actualité qu'affiche évidemment aussi le Quotidien qui privilégie en grande Une belle photo montrant la complicité entre l'homme et l'animal. Le journal met en lumière le travail d'une ostéopathe équin. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 24 Janvier 2021 à 06:09

FAITS DIVERS



Un adolescent s'est brisé les deux jambes hier en sautant depuis le petit pont qui surplombe le Bassin 18 à Grand Bois Saint-Pierre, relatent vos deux journaux. Vu le chemin escarpé qui n'aurait pas permis sa remontée sur civière, c'est par la voie des airs que le baigneur a été évacué vers l'hôpital Bellepierre.



Pas moins de 835 pieds de zamal arrachés dans sa cour. Un sexagénaire a été condamné cette semaine par le tribunal de Saint-Pierre à un an de prison avec sursis et 3000 euros d'amende pour trafic de stupéfiants. Plus de détails dans votre Quotidien de ce dimanche.



SOCIETE



Le Quotidien relaye le témoignage de trois Réunionnais vivant aux Etats-Unis. Leur vision des événements, leurs doutes, leurs espoirs alors que s'est tournée cette semaine la page Trump et s'ouvre celle de Biden. Leur interview est aussi à retrouver sur le site Réunionnais du Monde.

La déclaration officielle de fin de l'incendie du Maïdo ne signifie pas le retour de toutes les activités comme avant. La déception reste grande pour les vacanciers réunionnais et touristes voulant profiter du panorama qu'offre le belvédère. Mais celui-ci demeure inaccessible, prévient le Quotidien. L'incendie de novembre dernier a en effet détruit une partie des garde-corps.



Le Journal de l'île constate le retour au calme aux abords de la baie de Saint-Paul grâce au témoignage d'habitants. Une semaine après un arrêté municipal bienvenu, selon les riverains, le calme est revenu après une année de calvaire sonore. Les nuisances se répétaient très souvent la nuit à cause des rassemblements de voitures qui crachaient les décibels.



CULTURE



Outre le dossier consacré à toute la riche programmation culturelle dans les salles de l'île ces prochains mois, le JIR salue la mémoire de Jean Graton. L'auteur de bande dessinée s'en est allé ce jeudi à l'âge de 97 ans. Le Nantais, qui dessinait les aventures du pilote Michel Vaillant, avait croisé la route de La Réunion dans les années 70. Il ressortira de son passage dans notre île un album au nom très imagé : "Rallye sur un volcan".