Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 24 février

Le Quotidien nous parle de Cilaos et de ses vignobles tant réputés. Fort heureusement le chai du cirque a pu être repris et les vendanges ont ainsi pu perdurer. Les derniers grains de raisin sont ainsi en ce moment même récoltés. Le vin de Cilaos pourrait connaître un nouvel essor grâce au repreneur Olivier Cadarbacasse.



Le JIR nous propose de choisir le sexe de notre futur bébé. Ceci serait désormais possible grâce à la méthode française MyBuBelly. "Elle se base sur l’association de deux techniques naturelles pour mettre au monde l’enfant de ses rêves." Bien que la méthode reste très contestée, de nombreux parents se prennent au jeu.

Fait-Divers



La brigade de Sainte-Anne vient de se doter d'un bureau "Mélanie", où ils pourront recevoir et auditionner les enfants victimes de violences. En effet, le bureau a pris le même nom que cette procédure spéciale, faisant référence à la première petite fille qui a été entendue dans les années 90. Elle est donc décorée comme pourrait l'être une chambre d'enfant entre 4 et 14 ans.



Politique



Pour clôturer sa visite de deux jours sur l'île, le secrétaire d'Etat Gabriel Attal s'est entretenu ce samedi avec les jeunes de l'Université. Ils ont ainsi abordé le manque de cours d'éducation sexuelle. Le secrétaire d'Etat a également visité l'épicerie solidaire du Campus.

Société



La troisième marche réunionnaise a été organisée ce samedi à Saint-André. Près de 250 manifestants ont pu être comptabilisés dans les rues du centre-ville. Ils ont pris le départ de la Cocoteraie, l'un des barrages les plus importants lors de la manifestation en novembre dernier. Le prochain rendez-vous devrait avoir lieu samedi prochain au Port.



Economie



Air Austral prévoit, à compter du 1er avril, un vol Réunion - Rodrigues tous les samedis de l'année. Cette ligne saisonnière avait vu le jour depuis 2015. Air Austral développe également sa liaison avec Madagascar avec de nouveaux vols prévus vers Diego Suarez. Charline Bakowski





