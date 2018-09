Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 23 septembre

"Où sont passées les voitures?" titre le Quotidien en Une ce dimanche. En effet, un responsable de service de la Civis est soupçonné de détournement de véhicules appartenant aux communes. Une enquête interne a été ouverte et les éléments ont été transmis au Parquet de Saint-Pierre.



"Le sport peï monte sur le ring" clame le JIR. Près de 150 personnes se sont réunies hier matin devant la Préfecture pour montrer leurs désaccords face aux décisions gouvernementales. Les représentants du mouvement sportif ont voulu boycotter la fête du sport. Une motion a été déposée auprès du Préfet. Ils espèrent donc que leur mobilisation pour ce weekend "no sport" aura un impact sur le sport réunionnais.

Société



Plus d'une semaine aujourd'hui que la quatrième éruption de l'année du Piton de la Fournaise a eu lieu. Malgré ces sept jours de passés, l'éruption reste encore bien visible depuis le Piton de Bert. Une station de mesure de l'OVPF serait menacée par les coulées de lave. Des tunnels de lave sont également en formation. Le cône devrait se refermer d'ici quelques jours et l'éruption continuer en souterrain.



Education



Le quatrième forum des étudiants d'Outre-mer s'est tenu ce samedi à Paris. Alors qu’Annick Girardin, ministre des Outre-mer, semblait enthousiaste, les Réunionnais présents étaient, quant à eux, moins nombreux. 53 stands ont été installés pour répondre à toutes les interrogations de ces jeunes pour leur rentrée scolaire.

Société



De plus en plus de logements neufs s'avèrent en réalité avoir d'énormes défauts de fabrication. Problèmes d'électricité ou encore d'infiltration: le problème de logement indécent à La Réunion est omniprésent. "Parmi les causes évoquées, les prix anormalement bas imposés aux artisans lors des appels d'offre et les délais de paiement par les collectivités et les bailleurs", précise le JIR.



Transports



La Cirest a imaginé la création de parking-relais, avec des navettes qui pourraient amener ainsi visiteurs et randonneurs au plus près des villages dans les cirques. "Le tourisme sur Mafate se porte bien. (...) Peu de retombées par contre pour les villages salaziens traversés : Grand-Ilet, Casabois ou Le Bélier", confie le JIR. "La Cirest vient de lancer une étude pour examiner la faisabilité d'un accès à Mafate via Grand-Ilet pour générer de l'activité touristique dans les villages et garantir un maximum de sécurité pour les personnes".





