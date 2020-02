Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 23 février 2020

À la une du Journal de l’île ce dimanche, retour sur le parcours de Félix-ULM, société qui fête ses 30 ans cette année, pionnière dans ce secteur à La Réunion (« Félix, l’homme qui vole au-dessus de l’île »). La flotte de la société se compose de trois pendulaires et de 8 engins de la catégorie dite des « trois axes ». Après avoir connu quelques galères à ses débuts, notamment plusieurs déménagements, la société va voir ses activités être pérennisées sur le site de Cambaie, où toutes ses structures « seront regroupées au sein d’un complexe de loisirs ».



De son côté, Le Quotidien revient sur ce sujet de santé publique encore « tabou », à savoir la précarité menstruelle, qui concerne 1,7 million de femmes en France selon l’association Règles Réglementaires. « Mercredi, le gouvernement a annoncé vouloir lutter contre la précarité menstruelle et expérimenter la gratuité de protections hygiéniques dans des lieux collectifs dès cette année », écrit le journal.



FAITS-DIVERS



« Un 4x4 renverse un piéton, prend la fuite »: Avis de recherche depuis hier au Port après qu’un véhicule ait renversé un homme âgé de 67 ans près de la gare routière. Selon les informations du Quotidien, le sexagénaire, victime de plusieurs contusions, a été pris en charge par les secours. Les témoins auraient rapporté avoir vu « trois jeunes à bord d’un 4x4 » qui auraient pris la fuite juste après l’accident.



Terrible drame hier au Chaudron, dans la cité Claude-Monnet. Un homme âgé de 80 ans a été retrouvé sans vie à son domicile, « pendu sur son balcon » précise Le Quotidien. C’est son infirmière qui a fait la macabre découverte. Peu de doutes subsistent pour le média, puisque l’octogénaire, « en mauvaise santé se serait suicidé ».



SOCIAL



Elle est aujourd’hui la seule épicerie sociale et solidaire du chef-lieu. Après plusieurs années de travail, Koud’Pouce était inaugurée ce mercredi après-midi à la Providence par l’association Atout974. Ici, les familles accompagnées par les partenaires sociaux pourront faire des courses à moindre coût et bénéficier d’un accompagnement social et budgétaire personnalisé.



SOCIÉTÉ



Le Salon de l'Agriculture a ouvert hier ses portes à Paris et comme à son habitude depuis quelques années maintenant, le Village Réunion « a su faire vibrer le coeur, l'esprit (et le ventre) des premiers visiteurs » écrit Le Quotidien. Cette année, pour cette 50e édition, 29 exposants locaux seront de la partie.







