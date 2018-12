Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 23 décembre 2018



À la Une du Quotidien ce dimanche, "La course aux achats". Plus que deux jours avant Noël, il y a foule dans les grandes surfaces et dans les magasins, les clients venus compléter leurs courses se succèdent. Le rush devrait se poursuivre encore ce dimanche et ce lundi. Chez les clients interrogés par le Quotidien, la liste des emplettes n'est pas encore totalement bouclée... il va donc falloir repasser.

Le Jir fait quant à lui sa Une sur "Le Pénitencier de la honte". Dans son "Mag du dimanche", le journal s'intéresse "aux enfants perdus de l'Îlet à Guillaume". Entre 1864 et 1879 quelque 3000 à 4000 jeunes ont été incarcérés à l'Îlet à Guillaume. "Une tâche inaltérable dans l’histoire de l’île et du traitement de l’enfance défavorisée", écrit le journal. "Des enfants pauvres, humiliés de la vie, oubliés de la fortune, issus des populations de couleur, blanche, affranchie ou immigrée, ont vécu sous le joug implacable de la Congrégation des frères du Saint-Esprit".

FAITS DIVERS



Les deux journaux reviennent sur le cyclone tropical intense Cilida. Le météore, compact et d'un potentiel d'intensification important, a suscité l'inquiétude chez les météorologistes. Le système est passé au plus près de La Réunion cette nuit à bonne distance. La Réunion reste toutefois en pré-alerte jaune cyclonique. Maurice se préparait de son côté cette nuit à connaître une forte dégradation L’œil de CIlida devait passer à environ 200 kilomètres des côtes mauriciennes. Un passage accompagné de forts vents et de fortes pluies.



"Les soucis judiciaires du procureur Prêtre", titre le Jir. Jean-Michel Prêtre, l'ancien juge d'instruction de Saint-Denis, devenu célèbre à La Réunion dans les années 90, est inquiété à Nice dans une affaire de corruption et de trafic d'influence.



SOCIÉTÉ



Le Quotidien s'intéresse ce dimanche aux indemnisations des retards ou annulations des vols. "Air Austral montré du doigt", titre le journal. La compagnie régionale fait en effet partie des huit compagnies épinglées par le cabinet Flightright, spécialisé dans l'indemnisation des passagers. Air Austral est accusée de "refuser les paiement à l'amiable". "Très insuffisant", c'est l'appréciation donnée à la compagnie par Flightright.



"Les enfants ont trouvé leur bonheur", titre le Jir. Le journal s'est rendu au jardin de l'Etat où la manifestation "Au bonheur des enfants", organisée par le Département s'est achevée hier. Durant quatre jours, le jardin de l'Etat s'est transformé en globe terrestre avec pour thème "retour à la nature et au recyclage" autour des cinq continents.

N.P Lu 359 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 22 décembre 2018 [REVUE DE PRESSE] Vendredi 21 décembre 2018