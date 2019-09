Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 22 septembre 2019 Pause musicale en ce dimanche. Le Journal de l’Ile s’arrête sur le genre musical du séga qui se renouvelle grâce à l’apport des nouvelles têtes d’affiche. « Le sega est enfin considéré comme une musique populaire et noble. Les jeunes générations renouvellent sans cesse le genre », explique le JIR qui y voit là un « retour en grâce ».



« Les gardiens du volcan » titre le Quotidien qui a recueilli les témoignages de quatre passionnés du Piton de la Fournaise. Chacun de ces incollables sur le volcan a droit à une page entière où il nous fait partager sa passion.

FAITS DIVERS



Il importunait et agressait sexuellement les étudiantes près du Crous du campus nord. Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été interpellé par les policiers de Saint-Denis, relate le Jir. Son signalement avait été donné après la plainte de trois jeunes femmes qui avaient subi des agressions sexuelles, le jeune homme entreprenant de toucher leurs parties intimes. L’homme appréhendé présente des troubles mentaux et était en rupture de traitement lors de son interpellation.



L’alcool et ses ravages. Un homme habitant la Saline s’est jeté sur un compagnon de beuverie dans la nuit de vendredi à samedi. Il l'a atteint avec un couteau au niveau de la nuque. Son geste n’a, fort heureusement, pas eu de graves conséquences sur la santé de son dalon. Il devrait être présenté en comparution immédiate ce lundi devant le tribunal de Champ fleuri.



Vendredi soir à Saint-Pierre, évoque le Quotidien, un homme a frappé son ex à l’aide d’une barre de fer. Le nouveau compagnon de cette dernière s’est interposé mais a, lui aussi, été encore plus sérieusement blessé. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé. L’agresseur a été interpellé par les policiers de Saint-Pierre samedi matin.

SOCIETE



La fin du tunnel pour les pratiquants de surf à La Réunion ? Le Quotidien fait sa Une ce dimanche sur les travaux de recherche concluant concernant les dispositifs de protection individuelle contre les requins. Les tests effectués en Nouvelle-Calédonie semblent avoir porté leurs fruits. Cette bonne nouvelle va-t-elle être transposée à La Réunion ? Le Centre d'appui (CRA) étudie sérieusement la question.



Le Quotidien comme le Jir rendent compte ce dimanche des dizaines et des dizaines d’actions du World Clean up Day relayées ici dans notre île. « Une journée pour nettoyer la planète », écrit le Journal de l’île, « garder notre planète propre » titre simplement le Quotidien. A titre d’exemple, le journal est allé à la rencontre de ces amis de la Terre qui ont nettoyé hier le littoral dionysien à hauteur du très fréquenté site de pique-nique de la Jamaïque. D’autres exemples sont mis en avant avec cette armée de bénévoles qui ont consacré un peu de leur temps à Saint-Pierre ou encore au Cap La Houssaye.



POLITIQUE



Vos journaux de presse écrite ont assisté au conseil municipal de Bras Panon hier, l’avant-dernier de la mandature Gonthier. L’occasion pour le maire de présenter le projet d’extension de la zone artisanale de Paniandy. La Z.A qui s’imposera alors comme étant la plus grande de la micro-région Est selon les projections, avec 22 hectares au total. Dans les rangs de l’opposition, seul Jeannick Atchapa a fait le déplacement en ce samedi. Retrouvez sa lecture critique dans vos deux journaux péi.



SOCIAL



Retraités mais pas inactifs sur le front social ! L’intersyndicale CGTR, FO, FSU, CFTC Santé et Saiper ont donné de la voix ce samedi sous les fenêtres de la préfecture. Un « tour de chauffe » avant la manifestation de mardi prochain qui doit renouveler le message d’opposition à la réforme des retraites engagée par le gouvernement suite aux préconisations du rapport Delevoye.



SANTE



Le Journal de l’Ile raconte ce matin l’histoire d’une mère courage. Marie-Thérèse a dû quitter son emploi en métropole afin que son fils atteint d’autisme puisse être encadré ici par sa famille. Aucune structure spécialisée n’a voulu l’accompagner dans l’Hexagone après les 25 ans révolus de son fils. C’est donc à contre-coeur, dit-elle dans le Jir, qu’elle a mis un terme à son contrat pour bénéficier du soutien salvateur de ses proches à La Réunion. Une île dont elle était éloignée depuis 30 ans.

