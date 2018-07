Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 22 juillet

Le Quotidien fait la part belle à toutes ces nombreuses "stars du net". Qu'elles soient youtubeuses ou instagrameuses, ces dernières se font en réalité appeler "influenceurs". Ils profitent des millions de personnes présentes sur les réseaux sociaux pour se faire connaître à travers le monde entier. Mais au-delà d'être adulés par de nombreux abonnés, ces influenceurs se font également remarquer par des marques. Grand nombre de Youtubeurs et Instagrameurs gagnent désormais leur vie grâce à leur compte, leur présence et à l'image qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Et La Réunion aussi a droit à ses propres influenceurs peï...



Le JIR quant à lui nous fait voyager en Afrique et nous invite à découvrir le nouveau Zeitz Museum of Contemporary Art Africa de Cape Town. Il s'agit d'une ancienne usine transformée en un musée dédié à l'art contemporain. "Identité, genre, histoire, sexualité, espoir, addictions, démocratie, pouvoir… les thèmes les plus abordés par les plasticiens africains dans une Afrique profondément homophobe, machiste, qui peine à se libérer des rapports de violence." Le but est d'unir toute l'Afrique autour de l'Art.

Société



La Préfecture appelle à la vigilance de tous les Réunionnais et des touristes. Bien que l'île n'ait pas connu d'attaques de requins depuis désormais un an, les précautions de baignade et d'activités nautiques sont toujours de mises. Il faut donc respecter les lieux interdits pour ces activités. La Préfecture précise qu'en cas de doute ou de soucis, il vaut mieux prévenir le CROSS au 196.



Politique



Les députés de La Réunion attendent eux aussi des comptes de la part du gouvernement sur l'affaire Benalla. Cette affaire se révèle être une des crises politiques les plus importantes de ces dernières années et a même provoqué le gel du fonctionnement de l'Assemblée Nationale. Huguette Bello se dit notamment indignée du comportement de Gérard Collomb, Ministre de l'Intérieur. Et, en tant que membre de la commission des lois transformées en commission d'enquête, la député réunionnaise rejoindra le banc des autres députés pour entendre les dire des différents sujets concernés, dès lundi.

Société



Alors que l'on a cru à une reprise d'activité ce vendredi, l'usine de Bois Rouge sera finalement de nouveau à l'arrêt ce lundi. Aucun dépôt de cannes ne pourra donc avoir lieu demain: un coup dur pour les planteurs après déjà quatre jours d'arrêt forcé. "Près de 8 500 tonnes attendent toujours d’être broyées, dont environ 3000 tonnes sont toujours en souffrance sur les balances", souligne le JIR. Mais pourquoi une telle pause? "Un problème de pollution de l’eau condensée renvoyée par l’usine vers la centrale" a été détecté courant semaine dernière.



Météo



De la neige à La Réunion? "Des chutes de neige pourraient se produire la nuit prochaine ou plus vraisemblablement lundi", c'est donc ce que nous confie le JIR. Et comme le déclare Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France, cette année "nous connaissons un vrai hiver". Les températures chutent et avoisinent parfois les 0°C et au-delà des rafales de vents, les nuages en altitude seraient favorable à une formation d'un amas neigeux. Charline Bakowski Lu 497 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 21 juillet [REVUE DE PRESSE] Vendredi 20 juillet