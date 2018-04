[REVUE DE PRESSE] Dimanche 22 avril 2018

La flambée de la leptospirose inspire le dessinateur Souch dans le cadre d’un dossier du JIR sur la présence des rats. « Ils sont déjà 4 millions » et « Toutes les conditions sont réunies pour leur prolifération exceptionnelle ». Le dossier très fourni du journal tient sur quatre pages. On y apprend, notamment, que seulement 20% des particuliers dératisent leur cour.



Le Quotidien propose quant à lui un dossier sur le boom des activités nautiques centrées autour du bien-être. C’est aussi l’éventail de ces activités qui étonne.



Faits divers



L’actualité des faits divers a été fort heureusement pauvre en ce samedi. Les seuls fait notables sont à retrouver au Tampon, où des voleurs de voiture en été pris en flag’ par les gendarmes qui avaient été prévenus par le propriétaire d’un véhicule stationné en centre ville, indique le Jir , mais aussi à Plateau Caillou, où un homme a blessé sa femme à la tête avec un galet, informe le Quotidien. Il comparaîtra demain au tribunal de Saint-Denis.



Justice



Bel exemple de solidarité à Saint-André où tout le quartier de la Cressonnière contribue, chacun en fonction de ses possibilités et de ses compétences, à rénover la case de Marie Andrée. Elle vit dans une maison insalubre. Ici une cagnotte en ligne, là la participation financière des gens du quartier, ou encore les compétences d'un bon bricoleur à la retraite font des miracles. Cette histoire est à retrouver dans votre Quotidien de ce dimanche.