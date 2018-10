Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 21 octobre 2018

Le JIR et le Quotidien font tous deux la part belle aux heureux gagnants du Trail de Bourbon 2018. D'un côté, un David Hauss, que l'on aurait pu croire comme une évidence, mais le coureur a dû bataillé pour terminer sa course, contrairement à l'année dernière.



De l'autre côté, chez les femmes, c'est Hélène Valette, qui remporte la course et termine également dixième au scratch final. Le Quotidien a aussi mis la lumière sur Jocelyne Pauly, qui est la première féminine a avoir terminé la course de 165 km de la Diagonale des Fous 2018.

Justice



L'unique porte-avions français "Le Charles De Gaulle" va bientôt rejoindre les eaux de l'Océan Indien. En maintenance depuis 2016, le porte-avions a été entièrement rénové et a été remis à l'eau depuis septembre. Il va faire de longs tests avant de débuter de nouveau ses missions à partir de début 2019, en commençant donc par l'Océan Indien.



Société



Les Dionysiens les plus démunis ont eu la chance de se voir distribuer près de 200 barquettes ce samedi après-midi. C'est l'association Coup de Pouce qui est à l'initiative de cette action. Elle a voulu, comme chaque année, organisé ce repas solidaire dans le cadre de la Journée Mondiale du refus de la misère.

Société



Les assistantes maternelles tirent la sonnette d'alarme. Ces dernières se sentent menacées par les crèches en plein développement et "déplorent une dévalorisation de leur métier". Une quinzaine d'assistantes maternelles se sont rassemblées ce samedi pour dénoncer la dégradation de leur métier. Plusieurs crèches ont été ouvertes dans les quartiers où elles exercent, des crèches qui sont parfois préférés par les parents.



Education



Les enfants sont actuellement en pleine vacances scolaires. Et pour occuper ces marmailles, la Webcup de Saint-Pierre accueille tous les matins les jeunes, qui le souhaitent, "pour leur faire découvrir les rudiments du code informatique, de manière ludique". Les enfants se creusent alors les méninges pendant leurs vacances pour créer leur propre jeu vidéo. Charline Bakowski Lu 227 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 20 octobre 2018 [REVUE DE PRESSE] Jeudi 18 octobre 2018