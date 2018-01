Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 21 janvier

Vos deux journaux font leur Une ce dimanche sur la route de Cilaos, fermée suite à plusieurs éboulis, et pour laquelle une réouverture partielle n'est pas envisagée avant mardi. "Les travaux d'Hercule", titre le Journal de l'Ile. "La route de Cilaos, le point noir", affiche le Quotidien.

Faits-divers

Une rixe mortelle s'est déroulée vendredi soir, à Saint-Louis, devant la maison des jeunes. Un homme d'une trentaine d'années est mort suite à un râlé-poussé. Deux personnes sont en garde-à-vue.





Deux commerces se sont fait braquer ce samedi dans la rue Raymond Vergès, au Port. Quatre personnes ont été interpellées par les policiers Portois.

Société

"French Blue obtient San Fransisco et va changer de nom", peut-on lire dans le JIR. Le Département des transports américains a accordé à la compagnie le 18 janvier l'autorisation de se poser sur l'ensemble des Etats-Unis.

Santé

"Quatre députés au chevet du CHU", affiche le Quotidien, alors qu'Huguette Bello, Nathalie Bassire, Jean-Hugues Ratenon et Ericka Bareigts ont plaidé au ministère de la santé, au nom du collectif des députés, pour un investissement de 50 millions d'euros au profit de l'hôpital de Saint-Pierre.





Après Berguitta, l'ARS rappelle les recommandations à suivre en situation post-cylonique. "Ne pas boire l'eau du robinet, veiller à la qualité des citernes et au bon fonctionnement des groupes électrogènes et ne pas se baigner", en sont les principaux points, à retrouver dans le JIR.





