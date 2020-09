Revue de presse REVUE DE PRESSE - Dimanche 20 septembre

Par Charlotte Molina - Publié le Dimanche 20 Septembre 2020

"Suivez le guide" vous propose le Quotidien ce dimanche à l’occasion des journées du patrimoine. L’occasion de rencontrer ces guides qui chaque jour partagent le savoir et l’histoire des monuments de La Réunion. Pour Jean-Marie Itéma, c’est un peu la maison Villèle qui l’a choisi comme guide il ya de ça 22 ans. Et du côté de la villa Rivière, c’est Marion Grondin qui aussi incontournable que la propriété.



Le Journal de l’île présente lui les 14 ambassadrices du concours "Miss Écologie". L’élection de la première Miss Éco Réunion se tiendra le 19 décembre prochain. Les jeunes femmes ont été sélectionnées sur des critères physiques (taille, poids) mais également sur leur engagement pour la cause environnementale. La gagnante s’envolera pour l’élection de Miss Éco International en Egypte en 2021.





Faits Divers



Les policiers étaient mobilisés dans la nuit de vendredi à samedi contre les rodéos sauvages à Pierrefonds. Résultat, 7 scooters débridés ont été arrêtés, dont l’un roulait à 123 km/h. 8 véhicules ont fait l’objet d’une mise en fourrière et les forces de l’ordre ont constaté pas moins de 39 contraventions. Les émissions de fumée ainsi que le port du casque et de gants étaient également dans le viseur des policiers comme l’indique la presse écrite.



Un homme de 25 ans a été arrêté hier à Saint-André après s’être introduit dans le domicile de son ex-compagne. Alcoolisé, l’homme est retourné au domicile après une première intervention de la police, mais tombe la deuxième fois sur son ex-belle-soeur qui tente de le chasser. Il assène alors un coup de poing en plein visage de l’adolescente de 17 ans. Il a été interpellé pour violences sur mineur indique le Journal de l’Île.





Environnement



Le World Cleanup Day, ou journée internationale du ramassage de déchets a encore été très suivie à La Réunion, avec plusieurs opérations menées aux quatre coins de l’île. Les bénévoles ont dû s’adapter à la situation sanitaire pour ramasser les déchets dans le respect des gestes barrière. Aux Avirons, l’association "Roulé Mon Zaviron" a encore ramassé pas moins de 70 kg de déchets en à peine deux heures sur le bord des routes.



