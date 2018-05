Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 20 mai 2018

Le Quotidien se met au vert. Le canard met en lumière le "woof", autrement dit "world wide opportunities on organic farms", cela signifie "les expériences dans des fermes biologiques du monde entier". Né dans les années 70, il arrive à La Réunion toujours avec les mêmes valeurs qui sont "la confiance, la tolérance, la générosité". Cela permet aux agriculteurs, mais également et surtout à toutes les personnes lambda, d'échanger leurs savoirs et de s'entraider.



Le JIR, quant à lui, expose les 12 candidates au titre de Miss Réunion 2018, révélées hier soir dans la galerie marchande de Carrefour Sainte-Clotilde. Après trois castings, le jury a sélectionné les finalistes qui pourront tenter leur chance à la finale Miss Réunion 2018, qui aura lieu le 25 août prochain. "Elles ont été sélectionnées en fonction de la taille, de l'âge et après entretien individuel. Ensuite, elles ont passé un questionnaire de culture générale", explique le président du comité Miss Réunion, Aziz Patel, dans les lignes du JIR. La nouvelle miss reprendra ainsi la couronne à Audrey Chane Pao Kan, Miss Réunion 2017.

Fait-divers



Jean-Hugues Ratenon a été reçu ce samedi au commissariat de Saint-André. En tant que député, il a voulu dénoncer le climat d'insécurité dans lesquels vivent les habitants. "Les gens vivent dans la peur, il faut que cela cesse", souligne-t-il dans les premières lignes du Quotidien. Lors de sa visite il a pu constater le manque de moyens et la vétusté du commissariat. Il réclame ainsi de nouveaux moyens pour la police, mais également pour des emplois de médiation dans les quartiers. Au-delà des contrôles d'identité et des patrouilles supplémentaires, Jean-Hugues Ratenon déclare que les effectifs de police sont insuffisants. La police nationale a récemment lancé une nouvelle campagne pour recruter 8 000 nouvelles personnes.



Société



Le Commission Nationale du Logement (CNL) liste tous "les oublis, les menaces et les incohérences de la loi Elan". Actuellement encore en débat à l'Assemblée Nationale, cette loi "manque d'ambition et de de vision dans un département sinistré comme le nôtre", souligne Erick Fontaine de la CNL dans le Quotidien. Par exemple, certaines dispositions prévues dans le nouveau texte ont en réalité déjà été mises en place, comme la prévention des expulsions locatives.

Société



100 ans que l'aviateur réunionnais Roland Garros a disparu. Après avoir fait la demande en 2016, la collectivité régionale, ainsi que d'autres associations, ont fait la demande à ce que Roland Garros fasse son entrée au Panthéon. Les militants culturels et défenseurs du patrimoine réunionnais exigent une entrée au sein de Régions Sud Terres Créoles. Le Président de Région a récemment adressé un courrier au Président de la République pour réitérer cette demande, afin que l'Etat accepte que ce héros de la Première Guerre Mondiale entre au coeur de ce monument honorant les personnes qui ont marqué l'Histoire.



Cédric, Alain, Boris et Léo, rejoints par bien d'autres personnes, sont arrivés ce samedi sur le parvis de la mairie de Saint-Pierre. Partis le 4 mai dernier, ces guerriers en fauteuil roulant ont parcouru plus de 220 km, rien qu'à la force de leurs bras. Ils s'étaient lancé le défi de faire le tour de l'île et ils ont relevé le challenge en 15 étapes. "Ils voulaient se prouver à eux-mêmes qu'ils en étaient capables, mais aussi faire la démonstration de cette force et de cette volonté à l'opinion publique", souligne le JIR. Charline Bakowski Lu 475 fois





