Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 2 septembre 2018

Le Quotidien fait la part belle à notre jolie Île: "La Réunion vue de sa côte". De Saint-Denis à Petite-Île, le photographe Philippe Chan Cheung a réalisé des clichés vu d'en haut, où les paysages réunionnais prennent toute leur grandeur. Les Réunionnais peuvent être voir le littoral de leur île d'un autre oeil et en prennent ainsi plein les yeux.



Quant au JIR il met le doigt sur ces produits bio, de plus en plus nombreux, et qui ne sont finalement peut-être "pas plus chers". Le JIR est donc parti à travers les différents rayons pour mener son enquête et s'est ainsi rendu compte bien évidemment que les paniers bio restent globalement plus cher que des paniers de courses standards. Cependant "si la majorité des produits bio sont plus chers que les produits conventionnels, les prix sont, quelquefois équivalents, voire moins chers". Il est donc préférable de comparer produit par produit . "À titre d'exemple, on a vu un paquet de 500g de coquillettes de marque Carrefour à 0,89€, tandis que son équivalent, de même marque, en bio était affiché à 0,80€."

Environnement



Depuis le 1er juillet dernier, Olivier Degenmann a été remplacé par Bertrand Guizard en tant que directeur adjoint de la DAAF. Ce dernier ne fait pas les choses à moitié depuis sa prise de poste. A peine arrivé à son titre, il est notamment parti à la rencontre de Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture. Il a passé en revue la filière cannière, qui est pour lui le pivot de l'agriculture réunionnaise. Mais "il y a aussi l'élevage et les fruits et légumes", souligne-t-il dans le Quotidien. Et il déclare pour terminer que "la leucose ce n'est pas grave, ce n'est pas une catastrophe sanitaire".



Société



Un nouveau bateau sera mis à l'eau d'ici le mois de novembre. Ce palangrier austral de l'armement Comata appelé "Île de Réunion II" servira pour la pêche à la légine dans les eaux des archipels Kerguelen et Crozet. Commandé il y a un an, ce bateau de près de 63 mètres est arrivé ce vendredi depuis le Vietnam à la Pointe-des-galets, sous le regard surpris et attentionné de nombreux Réunionnais.

Société



Sainte-Rose est en fête pendant "les jours de feu". Hier a été inauguré la statue "Métisse" en hommage à la peine des habitants du village pendant la coulée de lave de 1977, ainsi qu'une exposition permanente ,qui permet de revenir plus en détail sur cet évènement marquant. De plus, dans quelques mois la route des laves sera aménagée pour raconter l'Histoire du volcan étape par étape.



Environnement



Karl Bellon, porte-parole du Collectif de défense du domaine public maritime se dit satisfait de l'échange obtenu avec le maire Joseph Sinimalé et parle même de "grandes avancées". Ils ont notamment abordé le sujet du réaménagement de la zone des paillotes. "Karl Bellon a proposé à Joseph Sinimalé une remise à plat totale de la gestion de Tamarun, pour qu'elle s'inscrive enfin dans un respect stricte de la légalité et du décret plages." Charline Bakowski Lu 228 fois





