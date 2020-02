Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 2 février 2020

À la une du Journal de l’île ce dimanche, un dossier consacré à l’un des plats emblématiques de la gastronomie réunionnaise, le fameux rougail saucisse. Un plat de plus en plébiscité en France puisque il est la troisième recette la plus recherchée sur le moteur de recherche de Google France. "Un succès qui se traduit par des déclinaisons parfois…douteuses" écrit le média.



De son côté, Le Quotidien revient sur ce scandale révélé par Ségolène Royal vendredi, sur l’envoi de professeurs pédophiles en Outre-Mer. Un "long silence qui interroge" se demande le journal: "qui savait, et pourquoi n’avoir rien dit avant ?"

FAITS-DIVERS



"Amputé de ses deux jambes, il est SDF à Nice": Le JIR rapporte dans son édition du jour cet appel à la solidarité qui s’organise autour d’un sans-abri réunionnais, originaire de La Réunion. Le post Facebook, partagé plus d’un millier de fois nous apprend le média, est parvenu jusqu’à l’association Solidarité Kréol 974. Cette dernière espère retrouver au plus vite la famille afin d’accélérer les démarches pour sa prise en charge.



POLITIQUE



Plus de 2 500 personnes ont assisté hier au Petit Stade de l’Est au meeting d’Erika Bareigts, candidate à la mairie de Saint-Denis, nous apprend la presse écrite. Création d’un "crédit municipal", "gratuité du bus pour les 19-25 ans" ou encore "hyperproximité" avec les administrés (Le Quotidien)…l’ancienne ministre des Outre-Mer a dévoilé une bonne partie de son programme, lançant un duel à distance avec les autres candidats au fauteuil de maire du chef-lieu.

D’autres poids lourds de la politique locale ont également dévoilé leurs intentions pour ses municipales. Au Port, l’ancien maire Pierre Vergès a dévoilé sa liste et son ambition pour la cité portuaire. Le fils du fondateur du PCR Paul Vergès en a profité pour donner la délégation de ses co-lisitiers s’il était amené à retrouver le fauteuil de maire. Il souhaite plus de proximité avec les Portois, chose qui fait défaut selon lui avec la majorité sortante, avec la mise d’une plateforme téléphonique pour "répondre en 7 jours à toutes les doléances" (JIR).



À Saint-Philippe, c’est le maire sortant Olivier Rivière qui a officialisé sa candidature, en présence du président de Région Didier Robert. Le président du Parti radical 974, qui souhaite rempiler pour un troisième mandat, se veut être le candidat de la stabilité et du développement » (Le Quotidien). Baisse progressives des taxes locales, création d’une ZAC ou encore création de deux écoles…le maire sortant a annoncé quelques mesures qu’il souhaiterait mettre en place en cas de réélection.



Dans la commune voisine, à Sainte-Rose, l'ancien maire (2001-2015) Bruno Mamindy-Pajany a également officialisé sa candidature pour le prochain scrutin municipal. Il a promis de déloger son éternel adversaire et maire actuel de la commune, Michel Vergoz, du haut de la médiathèque "installé dans un bureau avec vue sur mer" pour redonner sa vocation culturelle au bâtiment (Le Quotidien). Création d'écolodges, cantine à 1 euro, création d'une maison de santé ou encore d'un bassin d baignade l'eau comme celui en cour de réalisation à Saint-André…Bruno Mamindy-Pajany souhaite mettre l'emploi et l'insertion au coeur de son action à Sainte-Rose.







