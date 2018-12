Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 2 décembre

Pour Le Quotidien, "il y a des signes qui ne trompent pas". La mobilisation des gilets jaunes est en perte de vitesse. Des barrages moins nombreux, le départ de la ministre, le temps d’analyse, la cacophonie entre gilets jaunes…"Le début de la fin", titre le journal.



"Paris brûle-t-il?", s’interroge le JIR ce dimanche. Hier les "gilets jaunes" se sont mobilisés dans la capitale. La situation a d’abord dégénéré près des Champs-Elysées avant de se propager dans plusieurs quartiers. 92 blessés dont 14 des forces de l’ordre ont été recensés. A 18h, 194 personnes avaient déjà été interpellées. Plus de 75 000 manifestants se sont mobilisés à travers la France pour cette troisième journée nationale.

Faits-divers



Un homme a été placé en garde à vue samedi matin pour tentative d’homicide, violences, apologie de crime, rébellion et outrage sur des personnes dépositaires de l’autorité publique. Connu pour tenir un barrage de Ste-Suzanne, l’homme de 47 ans s’est montré particulièrement violent envers les gendarmes, indiquent vos deux journaux. Vendredi soir, il aurait percuté le fourgon des militaires en refusant d’obtempérer. Le lendemain, lors de son interpellation, il a menacé les gendarmes et blessé l’un d’entre-eux.



Casanova Agamemnon a accordé un témoignage à l’émission Sept à huit. Un témoignage à visage flouté, note le Quotidien mais on aura reconnu le plus vieux détenus de France. "32 ans que je n’ai pas posé le pied dehors".



"Il bloque la station essence tout seul", écrit le JIR. Ce trentenaire ivre et zamalé, sans gilet jaune, en a bloqué l’accès après que les employés aient refusé de le servir en raison de son comportement. Il a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Ste-Marie.

Société



Le Quotidien propose dans son dossier du dimanche de déguster les nouveautés culinaires qui débarquent des pays asiatiques. Bubble gaufres, glaces roulées, crêpes japonaises… "La gourmandise n’est pas un vilain défaut! "



Départ pour Chennai dans le JIR en partenariat avec Air Austral : "De l’ancienne 'présidence' de Madras aux charmes des Hauts du Tamil Nadu".

