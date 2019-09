Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 1er septembre 2019

"Stop aux agressions" dénonce le Quotidien en Une en ce premier jour de septembre... Et quoi de mieux que d'être servie par soi-même? De nombreuses femmes s'essaient de plus en plus au self-défense. Un message que ces femmes qui osent aimeraient faire passer, notamment à la vue du commencement du grenelle des violences faites aux femmes ce mardi.



Le JIR quant à lui fait la lumière sur Soan, ce jeune chanteur qui a fait vibrer le plateau de The Voice Kids. Le journal déclare qu'une "étoile est née". En effet, il a également ravi l'ensemble des Réunionnais en redonnant vie de cette manière au maloya traditionnel, en reprenant "la pli y vé tomber". Une chose est sûre, une nouvelle vie attend le jeune Saint-Andréen de 12 ans et sa famille...

Politique



Celui que l'on connait engagé dans la crise requins, Patrick Florès a annoncé ce samedi dénoncer de ses fonctions d'élu au sein du conseil municipal de Saint-Paul. C'est frustré et déçu qu'il officialise sa décision. Il déclare cependant l'avoir prise dans le but de préparer les échéances sportives des futurs championnats de France de surf.



Société



Celui qui a fait danser de nombreux Réunionnais depuis vingt ans tire sa révérence. En effet, le Village Club à Saint-Gilles a réalisé sa dernière soirée ce samedi au sein de l'artère principale de la station balnéaire. La jeunesse réunionnaise va désormais devoir se trouver un nouveau QG pour profiter du dancefloor toute la nuit. Le propriétaire, Mirko Gigovic, se destine à une nouvelle vie professionnelle.

Environnement



"La saison des baleines 2019 sera médiocre", déclare le JIR. Il est annoncé qu'il y aurait certainement moitié moins de cétacés que l'an passé. Mais ce phénomène ne s'arrête pas à La Réunion et se retrouve également chez nos voisins à Maurice, Mayotte ou encore à Madagascar. Ceci n'a donc rien à voir avec les travaux de la NRL...



Société



Un nouveau musée volcanologique verra le jour d'ici 2020. Alors qu'il était annoncé depuis longtemps, "les contours du futur Centre d'interprétation du volcanisme littoral ont été présentés hier dans le cadre de la manifestation Jours de feu", précise le JIR. Par ce biais, le maire de Sainte-Rose, Michel Vergoz, souhaite davantage "faire venir les visiteurs et surtout les garder en leur donnant à voir et à vivre le volcanisme".





