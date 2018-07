Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 1er juillet 2018

La presse locale fait l'éloge de nos Bleus après leur victoire méritée hier soir contre l'Argentine. Un match prenant où la plupart des téléspectateurs ont dû faire l'ascenseur émotionnel pendant ces 90 minutes. Malgré les ripostes des Argentins face aux buts à répétition des Bleus, ce match s'est conclu par un 4-3. Il permet donc à l'équipe de France de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2018. Kilian M'Bappé a marqué des points auprès des amateurs de l'équipe de France, avec ses deux buts marqués haut la main. Comme grand nombre de Français l'ont souligné, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent et que la Coupe du Monde peut réellement débuter!

Santé



Pari réussi pour cette journée de sensibilisation au don de moelle osseuse, organisée hier au CHU de Saint-Pierre. A la fin de la journée, l'association Réunion Moelle Espoir a pu enregistré 35 nouveaux donneurs. D'autant que l'association précise à nouveau qu'il faut juste avoir entre 18 et 51 ans et être en bonne santé. Elle précise cependant être d'avantage à la recherche d'hommes jeunes. Mais à noter surtout: ça ne fait pas mal! Le don de moelle osseuse se fait par voie veineuse.



Société



Frédéric Miranville dans le collimateur de l'Université: 16 professeurs ont signé un courrier de défiance envers lui. Ils ont notamment peur d'une mise sous tutelle. En effet, Frédéric Miranville a été récemment contraint de stopper le recrutement de 8 nouveaux enseignants. Ce changement important est dû au budget rectificatif de cette année qui n'a pas été accepté au conseil administratif ce jeudi.

Société



Des détenus ont pu oublier leur environnement carcéral le temps d'un match de football. Hier, des détenus des quartiers haut et bas du centre pénitentiaire du Port ont pu assister à des formations et se confronter à la JS Bras Creux, de Saint-André et surtout aux deux meilleures formations de régionale 2 du moment, le FC Parfum et les Dionysiens du SDFEA. "L'ambiance était bon enfant. (...) Cette rencontre devrait en appeler bien d'autres, probablement avec des formations de Régionale 1.", précise le JIR. Des stages d'arbitrage devraient également être organisés pour que la réinsertion par le foot porte réellement ses fruits.



L'association "One Voice", association de défense animale, a relayé sur sa page Facebook les deux derniers événements liés à l'errance des chiens dans l'île: un couple d'éleveurs Saint-Louisiens ayant perdu deux de leurs cabris ou alors du classement sans suite de la plainte suite aux menaces de meurtre à l'encontre de l'éleveur Paul Payet. Ces expositions de faits ont engendré plus 400 commentaires tous plus injurieux et racistes les uns que les autres. "En s'abstenant de toute intervention d'un modérateur dans la gestion de sa page Facebook, l'association One Voice cautionne, voire encourage ce genre de commentaires, dont la Justice pourrait être saisie", souligne le JIR. Charline Bakowski Lu 739 fois





