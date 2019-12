Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 1er décembre

Le Quotidien fait le point sur les colis de fruits autorisé à l'envoi en métropole à compter du 14 décembre prochain. Préparez-vous à dire adieu aux mangues, citrons et piments... D'un autre côté les letchis et les fruits de la passion sont désormais limités à 5kg par colis. Les bananes et les ananas seront, quant à eux, sans restriction.



Manu Payet est de "retour à la case", dévoile le JIR en première page. L'humoriste originaire de l'île a choisi de conclure sa tournée à La Réunion, sa région natale. "Après 230 représentations en deux ans et demi, Manu Payet vient jouer les trois dernières dates d' 'Emmanuel' au pays."

Fait-divers



Ce samedi, les sapeurs-pompiers de Saint-Denis ont ouvert leurs portes au grand public. Le but était tout simplement de montrer le métier et ses spécificités. Mais les 60 soldats du feu étaient là aussi pour sensibiliser les plus jeunes à lutter contre les incivilités.



Société



Alors qu'il existe depuis 1954, l'incontournable gîte du volcan va être détruit pour être reconstruit. Bien qu'il ait déjà subit de maintes modifications au fil du temps, le Département souhaite cette fois-ci une totale reconstruction, afin d'offrir une capacité d'accueil plus importante. Les travaux sont estimés à 7 millions d'euros.

Politique



Alors qu'elle était jusqu'à présent simple adjointe au mairie Daniel Gonthier, à Bras-Panon, Sophie Arzal a officialisé sa candidature pour les municipales de 2020... mais à la Plaine-des-Palmistes, où elle a une grande partie de sa famille. Elle portera la liste "La Plaine des possibles".



Société



Une enquête sur la couverture réseau mobile en Outre-mer a été dévoilée ce vendredi par l'institution Arcep. Résultats: La Réunion est numéro 1 en terme de 4G. Mais alors Orange et SFR se battent en tête, Free est, quant à lui, à la traîne... Zinfos 974 Lu 161 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 30 novembre [REVUE DE PRESSE] Vendredi 29 novembre